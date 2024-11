Villefontaine : une boutique du Village de marques victime d’un cambriolage

Six ans après son ouverture, le Village Outlet n’avait jusqu’alors connu que quelques vols à l’étalage, principalement dans les magasins de sport.

Mais dans la nuit du mercredi 30 octobre au jeudi 31 octobre, la luxueuse boutique Dimension Stores a été attaquée. Ouverte depuis le mois d’août, cette enseigne est spécialisée dans la vente d’articles de marques de luxe prisées comme Louis Vuitton, Gucci, Jacquemus, Lanvin, elle propose également un large choix de sneakers, dont certains en édition limitée.

Une équipe a dévalisé la boutique située en plein centre du village. Le groupe de malfaiteurs est parvenu à ses fins en seulement six minutes. Peu avant 2 heures du matin, cinq individus cagoulés et gantés se sont introduits par les toits, accédant ainsi à l’arrière-boutique. Ils ont rempli leurs sacs de maroquinerie, de chaussures et de vêtements des marques Louis Vuitton et Gucci, notamment. Une fois leur butin rassemblé, les voleurs ont rapidement disparu dans la nuit à bord de leur véhicule.

Le préjudice pourrait s’élever à plusieurs milliers d’euros, indique le Dauphiné Libéré. Une enquête est en cours.

L’exploitation de la vidéoprotection du site a permis aux enquêteurs de retracer le cheminement des cinq individus, qui avaient manifestement bien repéré les lieux, notamment certains secteurs accessibles uniquement aux employés du site. Par conséquent, l’équipe avait dû procéder à de multiples repérages avant de passer à l’action.