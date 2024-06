Au conseil municipal de Lyon, la motion de la droite contre la Gonette rejetée

Au cœur des débats depuis quelques jours, la Gonette continue de faire couler de l’encre : après les révélations concernant les implications des élus écologistes dans l’association, le rapport de la chambre régionale des comptes (CRC), ou encore la saisie du procureur par une trentaine d’élus métropolitains de droite, c’est au tour du conseil municipal de Lyon d’être le théâtre de la polémique.

En effet, en ce dernier conseil municipal avant l’été, soit le jeudi 27 juin, le groupe Droite, centre et indépendant dont le leader n’est autre que le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver a présenté une motion contre la monnaie locale, après la parution du rapport de la CRC.

C’est ainsi Laurence Croizier qui s’est faite voix du groupe pour porter les revendications suivantes : abroger l’adhésion de la Ville à l’association la Gonette et l’utilisation de la monnaie pour payer les indemnités des élus ou son utilisation dans les régies de recette de la Ville. En éraflant au passage Sandrine Runel et la "Nupes 2", qui avait qualifié la Gonette de "projet qui dit beaucoup de leur vision de l’économie".

De son côté, la gauche a répliqué en envoyant les cavaliers Kimelfeld, Perrin-Gilbert et Cabot, qui ont respectivement qualifié l’objectif de la Gonette de "louable", se positionnant contre le moratoire, et gage d’une "économie sociale et solidaire". Tous appellent en revanche à la plus grande vigilance quant à l’application des directives de la CRC.

Le tout, complété par l’adjointe à l’emploi et à l’économie durable Camille Augey, qui a tenu à rappeler que "ce rapport de la CRC nous est communiqué car la Ville participe à un financement et non parce que la Ville serait mise en cause".

Malgré une liste exhaustive des recommandations faites par l’autorité financière, et des problèmes pointés, l’adjointe a soutenu la Gonette pour qu’elle puisse "se renforcer, se structurer, se développer", "dans un moment où elle a plus que jamais besoin de notre confiance".

Un rapide rebond de la droite et ce fut l’heure du vote : la motion a été largement rejetée.