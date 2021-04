Métropole de Lyon : les élus pourront désormais être payés en Gonette, la monnaie locale lyonnaise

Car ce lundi matin, les conseillers de la Métropole de Lyon ont voté, lors d'une commission permanente à huis-clos, l'adhésion de la collectivité à la monnaie locale. Ce qui leur permettra, à l'avenir, de percevoir en partie ou en intégralité leurs indemnités en Gonette, acceptée dans plus de 300 enseignes et établissements du Rhône et de l'agglomération.

"Utiliser la Gonette, c'est soutenir les petits commerces, les services de proximité, les artisans de mon quartier, donc aussi l'emploi local, s'est félicitée Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole en charge de l'Economie et du Commerce. En soutenant le développement de la Gonette, on encourage les échanges qui donnent du sens à l'économie".

Et il ne s'agissait pas seulement de le voter, mais aussi de l'appliquer. La coprésidente du groupe Les Ecologistes, Vinciane Brunel-Vieira, a annoncé que les élus verts de la Métropole "percevront une partie de leurs indemnités en gonettes". Du président Bruno Bernard au conseiller de base, tout le monde est concerné.

Si le choix de percevoir une gonette ou un euro à la fin du mois est évidemment à la discrétion des élus, et complètement facultatif, Benjamin Badouard n'a pas résisté à l'envie de mettre un coup de pression à l'opposition dans un communiqué de presse : "Nous attendons de la part de David Kimelfeld et de son groupe, ainsi que du groupe de Gérard Collomb qui ont signé la charte de la Gonette, qu'ils respectent eux-aussi leur engagement de campagne à recevoir une partie de leurs indemnités en gonettes", lance l'autre coprésident du groupe Les Ecologistes.

A noter que l'adhésion de la Métropole de Lyon à l'association de la Gonette, passage obligé pour pouvoir transformer les indemnités en monnaie locale, va coûter la bagatelle de 12 000 euros par an à la collectivité.

La Ville de Lyon prépare elle de son côté une adaptation de ses équipements municipaux comme les piscines pour accepter à l'avenir les règlements en Gonette. Un travail sera aussi fait sur les marchés d'ici les prochains mois.