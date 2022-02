Lyon : plusieurs acteurs s’allient pour lutter contre la précarité alimentaire étudiante

Ce jeudi matin, le maire de Lyon Grégory Doucet, et Nathalie Dompnier, présidente de l’université Lyon 2 étaient réunis en compagnie d’autres acteurs pour la signature de la convention de partenariat pour un projet de recherche : “tester l’autonomie économique alimentaire auprès des étudiants".

Le but de cette initiative est de “concilier les enjeux de la précarité alimentaire avec ceux d’une alimentation saine et durable, pour les étudiants,” explique la présidente de l’université. Et ce projet est né d’une simple observation : “La précarité alimentaire est croissante chez les étudiants. Ils sautent des repas, ne mangent pas à leur faim ou ont recours à des aides alimentaires,” poursuit-elle.

L’initiative réunit des chercheurs et des étudiants de l’université Lumière Lyon 2, ainsi que la Ville de Lyon, l’association de La Gonette et l’association Rhône Loire pour le développement de l’agriculture biologique (ARDAB).

250 étudiants de l’établissement Lumière ont été sélectionnés sur des critères de précarité alimentaire. Chaque mois de l’année, ils recevront une aide, que ce soit 50 Gonettes (l’équivalent de 50 euros) ou un accompagnement de l’ARDAB, ou encore une combinaison des deux. Un autre groupe de référence n’aura lui aucune aide par mesure comparative.

L’implication des Gonettes s’inscrit dans une consommation en circuit-court. La monnaie lyonnaise est acceptée chez 382 commerçants. “Cette expérimentation est très importante car elle permet de mettre en valeur le développement du commerce local de proximité et responsable” indique Jean-Vincent Jéhanno, co-président de l’association de La Gonette.

Quant à l'étude, elle sera menée par des chercheurs du laboratoire COACTIS, du centre Max Weber et du laboratoire d’études rurales. “Les résultats serviront à mieux connaître les habitudes alimentaires des étudiants tout en analysant les freins à l’accès à une nourriture saine, durable et responsable”, détaille Stéphanie Verfey, professeure à l’Université Lyon 2.

Gautier Chapuis, délégué à l'Alimentation locale et à la Sécurité alimentaire à la mairie de Lyon, souligne le poids de cette étude : “Il s’agit d’envisager les solutions de demain, sur le long terme. Il faut mettre en place le droit à une alimentation de qualité pour ces étudiants.”

Le défi du bio accessible à tous est au cœur de la démarche. Grégory Doucet a notamment dénoncé cette question alimentaire impactée par les décisions politiques française. “Notre industrie agroalimentaire est adossée à une agriculture nourrie de pesticides, qui nous donne à consommer des produits moins chers qu’une agriculture plus vertueuse pour la planète,” accuse-t-il.

Il faudra attendre un an pour les résultats de cette étude afin de mieux comprendre la précarité alimentaire étudiante et de proposer les solutions sur le long terme.

N.S.