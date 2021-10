Charlotte Bazire : "Utiliser la gonette aura un impact écologique sur le territoire"

Lancée en 2015, la gonette a du mal à devenir incontournable à Lyon. Cela pourrait changer avec l’arrivée au pouvoir des écologistes, qui ont voté à plusieurs reprises en faveur de la monnaie locale. Et encore jeudi dernier, avec la possibilité désormais de payer en gonettes dans 4 musées lyonnais. "Ça va servir à booster le nombre d’utilisateurs", se félicite Charlotte Bazire.

Si 17 élus mét ropolitains et une dizaine lyonnais, dont le maire Grégory Doucet, percevront une partie de leurs indemnités en gonettes, l’opposition n’a pas été tendre : Gérard Collomb a notamment estimé que "tout le monde s’en moque" de cette monnaie.

"C’est un outil monétaire qui se veut démocratique et accessible à tous. (…) L’économie de marché a ses défauts comme la spéculation ou l’évasion fiscale. Avec la gonette, on ne peut pas faire tout cela", défend Charlotte Bazire. Pour l’ambassadrice de la gonette, "c’est la circulation de la monnaie qui fait la richesse du territoire".

"Demain, si on est 2 millions à utiliser la gonette, on parlera d’impact écologique sur le territoire car on sait que 70% des utilisateurs des monnaies locales changent leur consommation pour du local et du bio", conclut-elle.

