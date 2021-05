Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 28/05/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, l'ancien élu Etienne Tête (EELV) et l'avocat Eric Pelet interviennent sur les sujets suivants :

- Pièce de théâtre policiers-habitants : vision Bisounours ou méthode qui demande à faire ses preuves ?

- Lyon, Villeurbanne et la Métropole adhèrent à la gonette : la monnaie locale est-elle un gadget ou un vrai levier ?

- La pub se rebelle : les écologistes arriveront-ils à la faire disparaître ?

- Régionales : Laurent Wauquiez arrivera-t-il à faire de la sécurité le thème fort de cette campagne ?