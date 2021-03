Piétonnisation de la Presqu'île, végétalisation, sécurité, éducation, Gonette : ce que révèle le plan de mandat des écologistes pour Lyon

Avec la somme astronomique de 1,2 milliard d’euros, rendue possible grâce à l’endettement annoncé par le maire Grégory Doucet, les écologistes entendent appliquer leur programme et agir sur plusieurs points qu’ils jugent essentiels.

La rédaction de LyonMag a pu consulter ce plan de mandat 2021-2026 avant qu’il ne soit rendu public par la mairie. Très détaillé, il va pouvoir apporter des réponses aux élus d’opposition qui se plaignaient jusqu’à présent d’une majorité cachotière qui naviguait à vue. Mais aussi aux Lyonnais, qui se demandent parfois à quelle sauce sera mangé leur quotidien.

Pour disperser ce 1,2 milliard d’euros, la Ville a sélectionné 12 secteurs. Celui qui touchera le plus, c’est le scolaire avec 355 millions d’euros. Suivent la culture et le patrimoine (136 millions), l’administration générale (125 millions), la végétalisation et les espaces publics (120 millions), les sports (101 millions), l’aménagement urbain et l’habitat (94 millions), les solidarités et la jeunesse (82 millions), l’enfance (72 millions), un budget participatif pour co-financer des projets de proximité avec les habitants (50 millions) l’éclairage public (39 millions), le développement économique et le rayonnement international (25 millions) et, pour fermer le rang, la sécurité et la prévention des risques avec seulement 10 millions d’euros injectés jusqu’en 2026.

Respirer mieux

Elus avant tout pour apporter de l’écologie à Lyon, les Verts promettent de "faire chuter les émissions de gaz à effet de serre de la Ville". Grégory Doucet va donc créer une mission "transition écologique" et faire réviser le plan climat avant de lancer la rénovation du patrimoine public : les mairies d’arrondissement et l’Hôtel de Ville, dont la facture énergétique est évidemment un problème, devront subir durant les prochaines années d’importants travaux de rénovation, qui risquent de coûter cher mais qui, ce sera l’argument opposé, permettront de faire des économies dans le futur. Le photovoltaïque sera aussi développé sur les bâtiments municipaux. Quant au nouveau plan lumière, il n’est programmé que pour la fin de la mandature.

Qui dit lutte contre la pollution implique aussi moins de voitures. Et quoi de mieux que de leur dire adieu ? La piétonnisation de la Presqu’île, c’est donc pour très bientôt. D’ici l’an prochain, Grégory Doucet et son équipe espèrent en finir avec les flux de véhicules en centre-ville de Lyon. Initiée par la Métropole sous David Kimelfeld, l’expérimentation n’a jamais été très concluante. Quand on voit la colère des habitants et commerçants concernant la piétonnisation à venir de quelques dizaines de mètres à la Confluence, on se dit que le projet pour toute la Presqu’île fera forcément des remous.

A long terme, ce sont les "coeurs de quartiers" qui seront également rendus aux piétons. Lyon doit aussi passer en ville 30, tandis que les zones de stationnement payant seront agrandies dans des proportions "importantes".

Il est probable que beaucoup d’électeurs des écologistes s’attendaient à la végétalisation quasi immédiate de la ville. Cela prend du temps, c’est pour cela que les premiers résultats ne seront pas visibles avant 2023-2024 avec l’ouverture des premiers secteurs de la Forêt de Fourvière, la renaturation des cimetières et la végétalisation d’écoles et de crèches. A la fin du mandat, Grégory Doucet doit inaugurer le Grand Parc des Balmes sur la colline de Fourvière, ainsi que la Forêt de la Part-Dieu.

Les arrondissements de Lyon seront jumelés avec des communes rurales pour "renforcer le lien ville-campagne". Des maisons de l’alimentation verront le jour, il s’agira de lieux totems pour "cultiver, cuisiner, composter". Une Halle alimentaire doit aussi ouvrir ses portes à la fin du mandat pour faire office de "dernier maillon logistique des producteurs locaux" pour approvisionner les professionnels lyonnais comme les restaurateurs ou les épiciers.

La parole est à l'enfance

Grégory Doucet avait promis une ville à hauteur d’enfant. Il prévoit de leur donner plus souvent la parole avec les conseils d’arrondissement des enfants sur les aires de jeux et le conseil municipal des enfants, absent à Lyon. Des oeuvres seront accrochées plus bas dans les musées pour leur permettre de les contempler plus facilement. Enfin, le maire veut "réaliser un maximum d’aménagements concertés avec les enfants, adaptés à leur taille et à leur usage". On devrait donc voir fleurir à Lyon des fusées-dragons-lasers…

Plus gros budget du mandat, l’éducation doit s’articuler notamment autour de constructions de nouvelles écoles à la Confluence, dans les 7e, 8e et 9e arrondissements. La mairie promet aussi à court terme un renouvellement du marché de la restauration scolaire durable, ainsi qu’à moyen-terme une réflexion sur le mode de gestion de la restauration scolaire. Concernant les cantines, après la polémique du menu unique sans viande, la Ville prône pour les prochains mois un marché d’alimentation "100% bio, 50% local et minimum 2 repas végétariens par semaine".

Grégory Doucet entend s’attaquer aux rythmes scolaires d’ici deux ans, et veut mener une réflexion sur le plan mercredi de Lyon, ainsi qu’une ouverture des cours d’école en dehors des horaires scolaires. Des cours qui seront évidemment végétalisées.

Concernant les crèches, 830 nouveaux berceaux doivent voir le jour, dont 1/3 municipaux.

Et bien, dansez maintenant

La culture, portée à Lyon par l’adjointe Nathalie Perrin-Gilbert, est le deuxième plus gros secteur. Il a déjà bénéficié du fonds d’urgence en soutien aux acteurs frappés par la crise économique du Covid-19. La Ville prévoit d’ici 2024 l’ouverture des Ateliers de la Danse, des travaux d’aménagement à la Halle Tony-Garnier, à l’Auditorium et au Théâtre Nouvelles Générations. D’ici 2026, la Villa Gillet subira une "transformation", tandis que les équipements culturels connaitront eux aussi une rénovation thermique. Des résidences artistiques doivent voir le jour dans les écoles, bibliothèques municipales et résidences séniors. De l’art visuel sur l’espace public sera également proposé.

Fin des caméras de vidéoprotection ?

La sécurité, plus petit budget du plan de mandat, n’est pas totalement oubliée par Grégory Doucet. Le maire de Lyon veut "redéfinir le travail de proximité de la police municipale", "fidéliser et renforcer les effectifs" et "développer certaines formes d’intervention de la police municipale". A noter que le plan de mandat prévoit déjà de concentrer des agents sur les Balmes de Fourvière.

Un audit de la vidéosurveillance est aussi prévu, mais on sait déjà que les écologistes trouvent que cela coûte excessivement cher avec des résultats peu probants selon eux.

Chose intéressante à suivre à l’horizon 2023-2024 : Grégory Doucet veut "recréer du lien entre la population et la police nationale" avec des "conférences de consensus". Les relations étant déjà tendues entre mairie et DDSP, on imagine que de tels évènements qui partent du principe qu’il y a un problème avec la police nationale ne risquent pas d’améliorer la situation. Enfin, la Ville veut évaluer et refondre la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.

Le maire prêt à se payer les JO ?

Lyon ville sportive ? Si l’ancienne mandature s’était félicitée de l’accueil de rencontres et d’épreuves de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques 2024, Grégory Doucet annonce déjà qu’il travaillera "sur l’éco-responsabilité" de ces évènements. A l’instar du Tour de France, on doute qu’ils trouvent grâce à ses yeux.

Les Lions du Sport subiront une "refonte", tout comme les critères de subvention des clubs dès l’automne prochain, tandis que les critères d’attribution des créneaux sportifs seront modifiés dès le printemps.

Au boulot citoyens !

Les écologistes ont toujours annoncé leur volonté de faire participer les citoyens à leurs décisions. Jusqu’à présent, on a vu mieux en termes de consultation et de transparence. Mais la mairie entend réactiver tous les conseils citoyens, instaurer une journée des actions citoyennes et créer une fabrique d’initiatives citoyennes. Sans plus de détails pour le moment.

La Gonette, nouvelle star ?

Vous aviez oublié la Gonette ? Lancée en 2015, la monnaie locale a surtout connu du succès dans les 1er et 4e arrondissements, et dans les enseignes type Biocop. Défendue par la majorité écologiste, elle pourrait bien fleurir davantage. Déjà parce qu’il sera proposé aux agents et élus de la Ville de Lyon d’être payés en Gonette. On peut imaginer qu’une partie seulement du salaire soit en monnaie locale, puisqu’elle n’est acceptée que dans une centaine d’enseignes et établissements du Rhône. La Ville entend également donner un coup de pouce en demandant aux équipements municipaux comme les piscines d’accepter les règlements en Gonette. Un travail sera fait sur les marchés. Enfin, la monnaie locale devrait être au coeur d’un projet à court terme de sécurité sociale alimentaire.

Quid du budget genré ? Chaque année, il aura lieu, avec des dépenses réfléchies pour optimiser l’égalité femmes-hommes. Un bilan sera réalisé en fin de mandat.

Pour labelliser le bilan du mandat, la Ville prévient d’ores et déjà qu’elle candidate à des prix internationaux pour se voir être récompensée pour son travail en faveur de la transition écologique. En 2026, on ne verra pas encore de verdure, mais Grégory Doucet pourra assurément épingler des médailles à sa veste de costume.

A.A.