Lyon : agriculteurs, tracteurs, chevreaux et vaches devant la mairie pour dénoncer les menus sans viande

Alors que la polémique des menus uniques sans viande instaurés temporairement dès ce lundi dans les cantines scolaires de la ville prend de plus en plus d'ampleur dans le pays, les éleveurs souhaitaient interpeller le maire Grégory Doucet sur sa décision qu'ils prennent comme une insulte à leur filière.

Mais la place de la Comédie, où se déroulait en visioconférence le conseil municipal, avait été bouclée par les forces de l'ordre. Impossible donc pour les agriculteurs, venus en tracteurs et avec des vaches, de s'approcher de la mairie.

"Macron, défend ton agriculture", "Viande de nos prés -> enfant en bonne santé, environnement préservé" ou encore "laissez-nous travailler" sont autant de slogans promus par les manifestants qui s'étaient installés avec une vingtaine de véhicules sur le quai Jean Moulin. Des chevreaux ont été lâchés sur la place Louis-Pradel, pour le plus grand bonheur des passants et notamment de quelques enfants. "Nous avons amorcé un approvisionnement local des écoles. On balaye tout ce travail d’un revers de la main", s'est plaint Pascal Gerin de la FDSEA du Rhône, avant qu'une délégation ne soit reçue en mairie. Plusieurs élus sont venus soutenir les agriculteurs, et poser avec des chevreaux dans les bras, à l'instar de l'ancien maire Gérard Collomb ou de Jean-Stéphane Chaillet, adjoint au maire du 2e.