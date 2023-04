La végétalisation de Lyon prend de l’ampleur

"S’il y a un chiffre à retenir, c’est trois hectares", dit fièrement Grégory Doucet ce mercredi lors d'un point avec la presse dans le 1er arrondissement. En tout, ce sont en effet 28 500 m², soit près de six terrains de foot qui ont été réaménagés pour végétaliser la ville. Trente-cinq rues ont été verdies suite à l’intervention de la Ville de Lyon et 27 vergers ont été créés pour remettre la nature au cœur de la ville.

"On cherche à planter plus et mieux", explique Gautier Chapuis, adjoint du maire et délégué à la végétalisation. Le nombre de plantations d’arbres a en effet doublé par rapport au dernier mandat. "On a planté de façon stratégique", dit l’adjoint. "On s’est concentré sur les îlots de chaleur, les espaces les plus carencés comme le 7ᵉ et le 8ᵉ arrondissement ou encore sur les lieux de vie".

Bénéfice 1 : Limiter les effets du réchauffement climatique

Les élus ont choisi d’allouer 10% des investissements de leur mandature, soit 141 millions d’euros, pour limiter les effets du réchauffement climatique. La plantation d’arbres va permettre d’offrir plus d’ombre aux habitants ainsi que plus de fraîcheur grâce à l’évapotranspiration. Cela consiste à l’absorption par les plantes de l’eau de pluie qui va être rediffusée dans l’atmosphère et apporter de l’humidité. Les fortes chaleurs à prévoir seraient ainsi mieux supportées.

Bénéfice 2 : Améliorer la santé et le quotidien des habitants

"De nombreuses études de l’Organisation Mondiale de la Santé montrent que vivre à proximité d’un espace de nature contribue à une meilleure santé avec une amélioration du bien-être, physique, mental et social", explique Grégory Doucet, le maire de Lyon. "Avec de la verdure, on profite plus d’une balade à Lyon, on ralentit, il y a un vrai processus d’apaisement", ajoute-t-il. Son adjoint, Gautier Chapuis, parle plutôt en chiffre : "Vivre à côté de la nature, c'est réduire de 31% les troubles anxieux et de 26% le nombre de dépressions".

Malgré une municipalité qui se dit ouverte à la discussion avec les Lyonnais, les habitants et commerçants des rues sujettes à la végétalisation se plaignent. En voyant le maire sous leurs fenêtres dans le 1er arrondissement, certains sont descendus pour l’interpeller. "Personne ne nous a concerté", se révolte une habitante. "La rue devant chez nous n’est plus accessible en voiture. C’est compliqué pour décharger des affaires. On doit se mettre au milieu de la route, ce qui est dangereux pour nos enfants". Les commerçants protestent aussi contre le manque de concertation, "On avait des idées à proposer pour que personne ne soit lésé dans ce projet. Mais, personne n'est venu nous demander notre avis", dit l’une d’entre eux. "Il aurait suffi d’une place de parking dépose minute pour nos livreurs".

Face à ces critiques, Grégory Doucet a été sauvé par une collaboratrice et a laissé à un adjoint le soin de répondre.

M.P.