Gautier Chapuis : "Rats et moustiques à Lyon, il faut avoir une réflexion au long terme"

Cette semaine, Naïs Pirollet est arrivée 5e au Bocuse d'Or à Eurexpo. Son travail a toutefois été salué par le jury d'enfants de Feed the Kids. La Ville de Lyon entend désormais s'inspirer de son menu pour le servir dans les cantines scolaires. Avec l'incapacité de faire de la haute gastronomie en restauration collective, "on a 27 000 repas donc on ne joue pas dans la même cour", note Gautier Chapuis.

L'adjoint au maire de Lyon chargé de l'Alimentation supervise aussi le dossier de la végétalisation. Ce sont 3 hectares qui ont été réalisés depuis le début du mandat. "On plante plus et mieux", se félicite l'élu écologiste.

En charge également de la condition animale, il se penche sur le cas de la prolifération des rats et moustiques en ville. Pour Gautier Chapuis les "animaux liminaires sont là à cause de la présence de l'homme car on élimine leurs prédateurs. (...) Il faut avoir une réponse pragmatique et une réflexion au long terme en rééquilibrant la biodiversité. Eradiquer de manière globale ne fonctionne pas". Et de citer la création de mares pour attirer des prédateurs pour les moustiques et une meilleure gestion des déchets pour ne plus nourrir les rats.

A mi-mandat, "les Lyonnais commencent à voir les changements", se félicite l'adjoint de Grégory Doucet. "On arrive à les embarquer pour qu'ils reprennent en main leur ville", conclut-il.

00:00 Bocuse d'Or

02:42 Végétalisation à Lyon

05:16 Zéro carbone à Lyon

07:28 Rats et moustiques

10:56 Mi-mandat