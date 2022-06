Du vert pour respirer : le futur visage de la Part-Dieu à Lyon

Les dirigeants écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon étaient de retour ce lundi à la Part-Dieu à Lyon pour dévoiler la future "mutation" des espaces publics du quartier. Plantation de 2000 nouveaux arbres, doublement de la perméabilité des sols, transformation de 120 000 m² de terrain en espace piéton et création d'une canopée de 10 000 m² : déambuler dans les rues du 3e arrondissement devrait être une tout autre expérience d'ici 2030.

En s'appuyant sur la canicule actuelle, Grégory Doucet a renouvelé sa volonté de "faire reculer la minéralité" de la zone. "Nous avons observé cette semaine une différence de 4°C entre le Vieux-Lyon et ici", appuie le maire écologiste de Lyon qui veut faire de ce quartier "qui est une porte d'entrée dans la ville (...) un endroit où on se sent bien".

C'est pourquoi ce lundi, en compagnie de Bruno Bernard, il a inauguré la nouvelle Maison du projet de la SPL Lyon Part-Dieu et présenté l'agence de paysagistes (AJOA) retenue pour verdir les espaces publics. Cette nouvelle équipe sera dirigée par Jacqueline Osty lauréate du Grand prix de l'urbanisme 2020 et du prix du paysage 2005.

Le premier gros chantier sera celui de la place des Martyrs de la Résistance livré en 2024. L'endroit, qui n'est pour l'instant qu'un parking boisé, servira de prolongement au futur parc urbain de la place du Lac une fois la cité administrative d'Etat détruite en 2025.

Il y aura aussi beaucoup à faire pour créer le boisement Bouchut coincé entre la tour Silex 2, la bibliothèque municipale et le boulevard Vivier-Merle. Le chantier commencera une fois la nouvelle tour To-Lyon achevée.

"Les travaux seront durs mais la transformation en vaudra la peine", a rassuré Jacqueline Osty. Pour mener à bien sa vision, elle se servira d'une partie des 550 millions d'euros alloués au processus complet de rénovation de la Part-Dieu. Plusieurs essences d'arbres seront utilisées dans la future canopée. Frênes, savonniers, chitalpa, tulipier et arbres fruitiers viendront créer des îlots de fraicheur.