Moins de bureaux et de voitures, davantage d'arbres et de logements : à quoi va ressembler la Part-Dieu des écologistes dans 10 ans ?

Bruno Bernard et Grégory Doucet dévoilaient ce mardi le plan de transformation sur 10 ans du quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement. Et si on devait résumer le projet, on pourrait reprendre point par point les précédentes directives dictées par les anciens exécutifs et trouver leur exact contraire.

En clair, là où Gérard Collomb voyait une skyline à la new-yorkaise, les Verts veulent arrêter les constructions de tours gigantesques. Quand les socialos marcheurs souhaitaient faire du quartier une "Défense" lyonnaise, les nouveaux élus votent pour un retour à une Part-Dieu "faite pour habiter". Les exemples sont nombreux et permettent d'ores et déjà d'en imaginer les futurs contours.

"Un quartier apaisé pour mieux vivre"

La première chose qui a été abordée par Bruno Bernard, c'est la volonté de "déminéraliser" la zone. En déambulant dans les artères de la Part-Dieu, le président de la Métropole de Lyon faisait remarquer à son audience le cruel manque de végétation. "Ce projet est totalement revisité (...) il sera tourné vers les habitants (...) et nous feront de la Part-Dieu un quartier apaisé pour mieux vivre", a-t-il déclaré en assumant une rupture avec ses prédécesseurs. Ici et là fleuriront parcs, jardins et grandes places vertes, notamment pour redonner un peu de fraîcheur à un quartier qui étouffe en période estivale. On peut prendre pour exemple l'allongement de la place du Lac, actuellement coincée entre l'Hôtel de Métropole et la rue Bouchut. Cette dernière atteindra en 2025 le pied de la tour Crayon rue Servient.



Qui dit qualité de vie renforcée dit équipements modernisés. Outre les 2144 arbres qui y seront plantés à l'horizon 2030, les sols de la zone seront doublement perméabilisés, portant leur surface à 67 000 m². Toujours dans l'optique de faire de la ZAC (zone d'aménagement concerté) un quartier semi-résidentiel, la Métropole et la Ville de Lyon comptent bien s'appuyer sur les écoles, lieux de culture et places sportives déjà en place, tout en en agrandissant et rénovant certaines.

Adieu les bureaux, place aux logements

Avec tous ces aménagements, il est facile de comprendre que l'habitation aura une place centrale dans le projet de transformation. La Métropole vise les 5000 nouveaux habitants dans le quartier d'ici 2030. Près de 1500 nouveaux logements seront construits, dont 46% "abordables" pour garantir une diversité d'accès à l'immobilier. Beaucoup de ces immeubles d'habitation sortiront de terre là où étaient prévues les constructions de bâtiments tertiaires. "Nous faisons en sorte de rééquilibrer entre usages professionnels et logement, notamment social", a assumé Grégory Doucet, maire de Lyon et président de la SPL Lyon Part-Dieu.



Ce n'est donc pas pour autant que les bureaux disparaîtront des plans. Du tertiaire oui, mais dans des tours non ! L'extrême majorité des nouvelles constructions s'étalera sur des larges "ilots" plutôt que dans des gratte-ciels. La tour To-Lyon sera donc la dernière que connaitra la Part-Dieu avant au moins une décennie.

Quoi qu'il en soit tous les bâtiments prochainement sortis de terre devront être en adéquation avec la politique écologiste qui règne à Lyon. Et pour accompagner leurs arguments, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont décidé de grimper dans la tour Sylex² qui devrait être achevée d'ici un mois. "Covivio (le constructeur de l'édifice, ndlr) a su poser un certain nombre de principes (...) en faisant en sorte que le bâtiment soit à la hauteur des enjeux du 21e siècle", a félicité l'édile, casque sur la tête.

Priorité aux mobilités actives

Une grande partie de la voirie sera repensée pour accompagner cette grande réorientation. "L’objectif est de donner la priorité aux modes actifs de déplacement", a déclaré Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie. L’élu assume vouloir diminuer le nombre de déplacements en véhicules particuliers. Verra ainsi le jour une forêt urbaine de 10 000 m² "réservée aux piétons et aux vélos" dans le prolongement de la rue Bouchut. Le passage souterrain pour traverser la gare sera quant à lui rouvert pour les transports en commun et les mobilités actives, et environ 6km de piste cyclable seront construits.

Voilà donc les contours du futur quartier de la Part-Dieu. Une ZAC entièrement repensée, pour le plus grand bonheur des militants écologistes, et pour le plus grand malheur de Gérard Collomb qui avait consacré une grande partie de son mandat à cette zone.

Côté financement, on nous promet des budgets équivalents à ce qui avait déjà été décidé dans les précédents plans. La majorité écologiste assure que les concertations publiques seront de mise et les détails de la transformation est accessible au plus grand nombre, que ce soit à travers la Maison du projet qui rouvre ce mercredi, ou via le site internet dédié.

L.M.