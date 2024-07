Ces athlètes lyonnais à suivre durant les Jeux Olympiques de Paris !

Jusqu’au 11 août, des athlètes du monde entier vont tenter d’arracher une médaille dans leur discipline respective. Parmi eux, de nombreux sportifs lyonnais et rhodaniens.

On suivra déjà avec attention la cérémonie d’ouverture sur la Seine puisque Mélina Robert-Michon sera porte-drapeau. La discobole lyonnaise dispute ses 7e Jeux Olympiques, aux côtés d’autres athlètes qui s’entrainent à Lyon : Gilles Biron, Loïc Prévot et Yann Spillmann, associés lors du relai 4X400, et Sarah Madeleine, qualifiée pour le 1500 mètres.

Médaillés d’or à Tokyo, les rameurs Matthieu Androdias et Hugo Boucheron viseront un nouvel exploit, tout comme Claire Bové et Laura Tarantola du Pôle France Lyon, qui sont vice-championnes olympiques.

En escrime, il faudra garder un œil sur Manon Brunet, originaire de Rillieux-la-Pape qui avait été médaillée de bronze à Tokyo, et sur l’épéiste lyonnaise Auriane Mallo-Breton.

Concernant les sports de combat, le décinois Cyrian Ravet est qualifié pour les épreuves de taekwondo et Estelle Mossely, licenciée au Boxing Lyon United, revivra une expérience olympique après l’or décroché à Rio en 2016.

En tennis, Caroline Garcia, actuellement 24e au classement WTA, visera un beau résultat en France tandis qu’en gymnastique, Ming Gherardi van Eijken, qui évolue à Francheville, est qualifiée pour les épreuves de saut de cheval.

La paire Jules Bouyer-Alexis Jandard sera à surveiller du côté des épreuves de plongeon, tout comme Jordan Sarrou, originaire de Pollionnay, en VTT. Et on attend beaucoup du brondillant, Aurélien Giraux, en skateboard.

Quant aux sports collectifs, de nombreux clubs de l’agglomération sont représentés. La caladoise Aline Chamereau a été sélectionnée pour le beach-volley, tandis que les joueuses du LOU rugby féminin Chloé Jacquet et Séraphine Okemba sont qualifiées en rugby à 7.

En basket, l’ASVEL féminin sera à l’honneur avec Alexia Chery et Dominique Malonga, et l’ASVEL sera représenté par Nando de Colo.

Enfin, en football, les joueuses de l’OL féminin Selma Bacha, Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard évolueront sous les ordres de Hervé Renard pour aller décrocher un premier titre majeur avec l’équipe de France. Dans le même temps, le capitaine de l’OL, Alexandre Lacazette, emmènera l’équipe de France olympique vers une possible médaille avec ses coéquipiers en club Rayan Cherki et Johann Lepenant.