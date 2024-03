Florestan Groult : "Les JO, une grosse machine internationale qu'on essaie d'intégrer avec les valeurs qui nous animent"

Si tous les regards sont évidemment tournés vers la capitale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, sur leur organisation, sur leur affiche, sur les promesses non tenues, à Lyon, on travaille aussi pour accueillir certaines épreuves. Florestan Groult veut ainsi "assurer le bon développement de 11 matchs de football au stade de Lyon à Décines".

Les JO, c'est une "grosse machine internationale qu'on essaie d'intégrer avec les valeurs qui nous animent", poursuit le vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Sports.

Et il faudra compter sur la majorité écologiste pour promouvoir la doctrine de Pierre de Courbertin : "A la fin on ne retiendra pas le nombre de médailles mais plutôt de savoir si on aura eu une belle fête populaire, si le sport français se sera transformé, si les JO vont marquer durablement de faire du sport sur le territoire".

00:00 Jeux Olympiques 2024

07:49 Tarification solidaire de l'eau