"La Chose Politique" : Grégory Doucet n’est pas la star de son propre film

Dans la salle du cinéma du 7e arrondissement, les plus fervents supporters du maire étaient là. Ainsi que la plupart de ses adjoints, la quasi intégralité des maires d’arrondissement et bien sûr les candidats écologistes aux législatives Marie-Charlotte Garin et Benjamin Badouard.

Par contre, pas de Grégory Doucet. Le maire l’a déjà vu, il avait même demandé à ce qu’une séquence où ses enfants apparaissaient soit enlevée du film.

Mais après tout, il n’est même pas la vraie star de "La Chose Politique". Celle qu’on suit plus volontiers au cours de l’heure et sept minutes du documentaire, c’est Ninon Guinel. La directrice de campagne de Grégory Doucet était bien présente au Comoedia, l’occasion de revoir ceux qu’elle a brusquement quitté l’été dernier lorsqu’elle démissionnait de son poste de cheffe de cabinet à l’Hôtel de Ville.

Ninon Guinel, bien connue des journalistes, marque la pellicule de ses grands éclats de rire et surtout, passe 95% du film à dire avec bienveillance à Grégory Doucet que ce qu’il fait est nul. Quand le candidat écologiste analyse ses prestations, ses interviews et qu’il paraît content de lui, sa directrice de campagne est toujours là pour lui faire remarquer ses points faibles.

Il n’y a qu’à la fin, à quelques jours du second tour qu’il remportera facilement, qu’elle vire sa cuti et le compare carrément à Barack Obama.

Qu’apprend-on dans "La Chose Politique" ? Comme le résume bien Ninon Guinel, que Grégory Doucet est parti de très très loin et qu'il est monté très vite en puissance. Le moment où elle décrit la vision qu'elle avait de lui la première fois qu’elle l’a vu lors d’une interview durant les européennes est cocasse.

On découvre aussi que l’écologiste est adepte des exercices de méditation et de respiration. Sa préparation au débat de France 3 Rhône-Alpes est… particulière.

Grégory Doucet apparaît tour à tour camarade, agacé, investi de sa mission pour mettre l’écologie dans toutes les décisions que doit prendre un maire. On le retrouve aussi mutique et gênée face à une personne âgée sur le marché de la Duchère qui lui dit ne plus se sentir à sa place et comprendre les gens qui deviennent racistes.

Le film se clôt sur son coup de fil à ses enfants pour leur annoncer qu’il a gagné la mairie de Lyon. Il apprend alors qu’ils ne regardaient même pas la télé et les enjoint à l’allumer.

Antonin Bachès a réalisé assez efficacement un documentaire tout seul sur le terrain. Si le 4e mur est quelque fois brisé, il a pris le parti de se faire tout petit pour que le spectateur soit vraiment… spectateur de la campagne de Grégory Doucet. De ne pas avoir fait des interviews face caméra comme le font désormais tous les documentaires est un bon point.

"La Chose Politique" est-il à réserver avant tout aux électeurs de Grégory Doucet ? Ce jeudi, la salle qui riait et applaudissait était évidemment conquise par ses échanges avec Ninon Guinel. Il est probable que même ses plus féroces opposants y trouveront finalement leur compte. Une nouvelle séance est programmée ce dimanche matin au Comoedia.

A.A.