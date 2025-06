Municipales 2026 à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert a un projet coûteux pour rouvrir le musée Guimet

Une campagne axée sur l'image de deux bâtiments, le musée Guimet et l’ancienne école des Beaux-Arts, dans le 1er arrondissement de Lyon.

En terrasse de la buvette des Enfants du Rhône, entre le parc de la Tête d’Or, le musée Guimet et le musée d’art contemporain de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert se sent dans son élément pour annoncer les premières promesses électorales de son programme : “Je veux refaire de Lyon une ville des savoirs et du savoir-faire”, confie-t-elle.

La conseillère municipale évoque deux points ce mercredi : la rénovation de l’ancien musée d’histoire naturel, dans le 6e arrondissement, et une proposition concernant les locaux de l’ancienne école des Beaux-Arts de Lyon, rue Neyret. Réelle avancée pour le milieu culturel et les habitants ou poudre aux yeux ?

La question peut se poser pour sa première proposition concernant la rénovation du musée Guimet, fermé définitivement en 2007 et inexploité depuis lors. Un lieu qui est cher au cœur de la candidate, qui se désespère de voir un si grand bâtiment laissé à l’abandon par la Ville. “Un lieu que l’on referme, c’est un lieu qui se rendort, qui se détériore”, déclame-t-elle.

Pour la somme faramineuse de 40 millions d’euros, l'ancienne maire du 1er arrondissement souhaiterait réhabiliter le bâtiment endormi et en faire un exploratorium, à l’image du musée éponyme de San Francisco. Il deviendrait un lieu consacré à la découverte, aux expériences et à l'histoire des sciences. Bref un endroit qui formerait la jeunesse aussi bien que les adultes.

Il s’agirait de réaliser un triangle collaboratif entre le musée Guimet, le parc de la Tête d’Or et le musée d'Art contemporain à la Cité Internationale, où les institutions ne seraient pas mises en concurrence mais travailleraient ensemble, avec des cafés scientifiques, des ateliers intérieurs et extérieurs pour tous publics.

Si l’idée de restaurer le patrimoine de ce bâtiment et de se servir de son important espace disponible n’est pas une mauvaise idée en soi, le projet nécessite d’être approfondi. Ce dernier consiste dans la tête de Nathalie Perrin-Gilbert en un mélange d’ateliers pour tous les Lyonnais, un centre de recherche avec des scientifiques et de savoir, reste à voir comment l’appliquer concrètement.

En effet, sous couvert de démocratiser le savoir, beaucoup de musées tombent dans la société du spectacle et de l’image, où tout est divertissement, avec des animations déguisées sous un pseudo-apprentissage. Il reste par ailleurs à voir comment la candidate compte attirer un public qui ne côtoie pas les musées de manière générale, un défi qui n’est toujours pas résolu depuis des années de démocratisation du savoir.

La deuxième mesure forte de l’ancienne adjointe à la Culture de Grégory Doucet, c’est la réhabilitation des locaux de l’ancienne école des Beaux-Arts. Situé dans le 1er arrondissement, le bâtiment fait l’objet de travaux de remise aux normes et devrait accueillir fin 2028 le service archéologique de la ville de Lyon.

Nathalie Perrin-Gilbert se réjouit de cette opportunité pour le service archéologique qui en avait besoin, mais souhaite développer le plein potentiel du bâtiment : “Je veux faire de ce lieu un lieu ouvert aux médias, aux ateliers d’éducation.”

Elle explique en avoir marre que les gens aient peur à cause des fausses informations qu’ils absorbent, et qu’elle souhaite que tout le monde puisse faire sien ce futur lieu de savoir, qui “sont les meilleures armes pour lutter contre les conflits armés et ne pas céder aux fake news”.