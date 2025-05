Nathalie Perrin-Gilbert : "Je ne cherche pas à éblouir, je cherche à comprendre et à écouter les gens"

Elue depuis 1995 à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert espère bien devenir maire pour fêter ses 31 ans de vie politique.

La conseillère municipale est candidate pour le scrutin de 2026 sous la bannière "Lyon avec vous"

Si NPG a lancé son site internet, il est pour le moment assez peu rempli : "On est en train de chiffrer les mesures pour être sérieux dans nos propositions et ne pas décevoir demain. Je ne veux pas faire de promesses que je ne pourrais pas tenir si le budget ne le permettait pas", se défend l'ancienne maire du 1er arrondissement.

Nathalie Perrin-Gilbert veut "faire la ville avec ses habitants", et elle multiplie actuellement les rencontres et les rendez-vous. "Je ne cherche pas à éblouir, je cherche à comprendre et à écouter les gens", poursuit-elle.

A droite, son opposant pourrait bien être Jean-Michel Aulas. "Pas un bon candidat", à ses yeux. "Il a toujours su où étaient ses intérêts. Est-ce qu'il saura où seront ceux de la Ville de Lyon ? J'en doute", conclut Nathalie Perrin-Gilbert.

00:00 Elue depuis 1995

01:14 Candidature pour 2026

05:19 Culture

09:07 OL

11:01 Jean-Michel Aulas

11:51 Garde à vue de Grégory Doucet