Après le tacle de Jean-Michel Aulas, Nathalie Perrin-Gilbert relance le match en proposant un débat

L'affrontement politique entre Jean-Michel Aulas et Nathalie Perrin-Gilbert prend un nouveau tour. Après les critiques formulées vendredi sur X (ex-Twitter) par Jean-Michel Aulas, Nathalie Perrin-Gilbert a répliqué ce week-end par une lettre ouverte, dans laquelle elle propose un débat public.

La candidate à la mairie de Lyon (Lyon en Commun – Villes et Métropole) souhaite échanger directement avec l’ancien président de l’OL, évoquant "l’histoire et l’avenir de l’Olympique Lyonnais", mais aussi "notre Ville et la vision que nous avons pour elle."

"Tout d’abord j’aurais, selon vous, 'besoin d’exister politiquement'. Reconnaissez que la remarque est cocasse de la part d’un homme qui, depuis des mois, fait semblant d’hésiter à y aller tout en finançant sans compter la réalisation de sondages", écrit-elle, qualifiant Jean-Michel Aulas de "presque candidat de la droite lyonnaise". Une manière de souligner l’ambiguïté de ses nombreuses prises de parole à teneur politique sans déclaration officielle.

Sur le fond, Nathalie Perrin-Gilbert revendique son attachement au club : "Ce n’est pas très gentil ça, Jean-Michel, pour la Lyonnaise que je suis, née dans une famille passionnée de football, qui n’a pas raté un match à Gerland", affirme-t-elle, en réaction à l’accusation de ne pas respecter l’histoire du football lyonnais.

Elle critique aussi l’évolution du lien entre la ville et le club : "Mon respect, c’est de payer ma place", glisse NPG, rappelant qu’elle refuse les invitations en loge, contrairement à certaines pratiques institutionnelles.

Dans sa lettre, l’ancienne maire du 1er arrondissement assume ainsi sa critique de la gouvernance de l’OL et dénonce les méthodes de communication de Jean-Michel Aulas : "Un vrai débat en face à face, pourquoi pas devant la presse lyonnaise, plutôt qu’un mauvais tweet", écrit la candidate. Avant de proposer un échange dans la première quinzaine de juillet.

De quoi nourrir les rivalités déjà vives en vue des municipales de 2026.