Vague de chaleur à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert demande la gratuité des musées municipaux

C’est dans ce contexte que Nathalie Perrin-Gilbert a demandé au maire de Lyon l’ouverture gratuite des musées municipaux jusqu’à dimanche, ainsi que l’organisation de nocturnes.

Les musées ouverts gratuitement durant la vague de chaleur. C’est ce que souhaite et propose Nathalie Perrin-Gilbert, l’ex-adjointe à la Culture et désormais candidate aux municipales 2026. Alors que la Métropole de Lyon connait une vague de chaleur avec des températures avoisinant les 40°C, l’ouverture gratuite des musées pourrait permettre aux Lyonnais de trouver un endroit frais tout en bénéficiant des expositions.

Mais cette idée a déjà été vue. Lors de la canicule 2023, les musées avaient été ouverts gratuitement en août et septembre. Une opération qui avait d’ailleurs eu du succès.

Nathalie Perrin-Gilbert s’est donc adressé au maire de Lyon dans un courrier pour demander l’ouverture des musées municipaux (Beaux-Arts, Art Contemporain, Gadagne) a minima jusqu’à jeudi et si possible jusqu’à dimanche. Elle demande également de se rapprocher de la Métropole de Lyon pour que les musées des Confluences et Lugdunum offrent la même possibilité. L’ex-maire du 1er arrondissement propose également l’organisation de nocturnes mercredi et jeudi, les deux journées les plus chaudes.

Comme chaque mardi, les musées ne sont pas ouverts au public. Ce serait donc l’occasion pour eux de se préparer à la gratuité et même aux nocturnes.