Les Coulisses du Grand Lyon

Nathalie Perrin-Gilbert : "Nous sommes là pour porter une voix différente à Lyon"

Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales à Lyon, est l'invitée ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Nathalie Perrin-Gilbert : "Nous sommes là pour porter une voix différente à Lyon"
Nathalie Perrin-Gilbert : "Nous sommes là pour porter une voix différente à Lyon" - LyonMag

Candidate aux élections municipales de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert entend être une solution de gauche face aux écologistes et à LFI. "Rien n'est joué. Nous sommes là pour porter une voix différente", indique l'ancienne maire du 1er arrondissement.

De l'autre côté de l'échiquier politique, elle voit Jean-Michel Aulas comme une potentielle "marionnette avec des fils tirés par les Républicains", une "forme de paravent pour la droite avec un candidat 'pseudo société civile'".

Contrairement à ses concurrents, Nathalie Perrin-Gilbert arrive déjà dans la campagne avec des propositions. Et notamment sur la Fête des Lumières : "La politique évènementielle de Lyon s'est essoufflée. La Fête des Lumières a été un grand succès, mais au bout de 20 ans, il faut la repenser. Les Lyonnais s'en détournent".

L'ancienne adjointe à la Culture imagine une grande pose de lumignons le 8 décembre, puis un festival de 2 semaines et demi pour accueillir les 2 millions de visiteurs de manière étalée dans le temps et éviter la saturation de la Presqu'île.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Jean-Michel Aulas
01:55 Pas de ralliement
04:00 Propositions sur les crèches
07:15 Propositions sur les seniors
08:20 Transformer la Fête des Lumières
13:26 Elections métropolitaines

X

Tags :

nathalie perrin-gilbert

municipales 2026 à Lyon

les coulisses du Grand Lyon

30 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Aulas ratisse large mais sans réelle avancée le 24/09/2025 à 18:37

A part blâmer les écolos et enfumer les macronistes rien de concret.

Signaler Répondre
avatar
on n' attend plus qu il -elle proposent du reve le 24/09/2025 à 18:09
kool a écrit le 24/09/2025 à 16h33

A part ça,qu'a t'elle réellement à proposer?Rien !👎👎

on veut maintenant une gestion saine et econome , surtout pas de trucs bling bling qui font rever façon panem e circenses!

Signaler Répondre
avatar
Jess.Z le 24/09/2025 à 17:06
kool a écrit le 24/09/2025 à 16h33

A part ça,qu'a t'elle réellement à proposer?Rien !👎👎

Plus que le Maire et les autres candidats à la mairie 😉
On entend plus Aulas en ce moment

Signaler Répondre
avatar
Jess.Z le 24/09/2025 à 17:04

Plus je l écoute et plus j’me dit qu’elle ferait une bonne maire de Lyon .
Je pense qu’à l heure actuel on a le pire maire au monde .Pour Aulas c est mort surtout avec Wauquiez
Vous avez rien à perdre NPG continuez
moi perso je voterai pour Vous .

Signaler Répondre
avatar
kool le 24/09/2025 à 16:33

A part ça,qu'a t'elle réellement à proposer?Rien !👎👎

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 24/09/2025 à 16:24

Une Hidalgo bis , la boutique VITTON sera heureuse si elle devient MAIRE une habituée la Nathalie

Signaler Répondre
avatar
Mika 22 le 24/09/2025 à 16:16

La seule qui bosse et qui a du bon sens à Gauche a l’heure actuelle…
Foncez Madame je suis curieux de voir vos autres propositions pour LYON.

Signaler Répondre
avatar
Un lyonnaise engagée et républicaine le 24/09/2025 à 16:09

Madame Perrin Gilbert faite alliance avec JMA
les lyonnais en seront les grands gagnants !
Vous portez des mesures concrètes , travaillées et réaliste et je trouve même que votre sérieux et votre engagement et ténacité méritent le respect.
Pensez y dans le cadre d’ un barrage réel et républicain contre les écolos et LFI….
Les lyonnais ne méritent pas de souffrir davantage des élus sectaire et dogmatique….
Je suis pour un débat d’idées entre vous et JMA
Après tout nous avançons pour Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 24/09/2025 à 16:00
et pourquoi pas des naumachies sur le rhone façon Louis XIV pendant qu elle y est? a écrit le 24/09/2025 à 12h31

avec elle c est encore mal parti pour les economies...

Probable, PS un jour, PS toujours ! ;-) Ce parti reste fameux pour son sens... Très "approximatif" de la gestion, même si les "verdâtres" ont fait bien pire depuis :-D

Signaler Répondre
avatar
Lorene Ephad en détresse le 24/09/2025 à 15:44

A 100% d ‘accord avec vous madame Perrin Gilbert
Enfin une politique qui parle de notre mal être…
Je suis de tout cœur avec vous , aidez nous et aidez nos aînées !
Mon vote vous est acquis ! Nous comptons toutes sur vous pour portez notre voix

Signaler Répondre
avatar
Soldat du Feu 69 le 24/09/2025 à 15:33

Pas mal de collègues et aussi personnellement vous aurez notre soutien par nos votes 💯
Au moins elle était toujours la pour nous défendre !
Le SDMIS de Lyon avec vous N.P.G

Signaler Répondre
avatar
Elle fait des propositions concrètes le 24/09/2025 à 15:21

Et bien nous y voilà ! Les masques sont tombés et chacun ne va jouer que pour sauver sa tête et trouver une gamelle ... Rudigoz en tête.
Amusant de voir les anciens du PS pactiser avec la droite de Wauquiez.
Et c est amusant de ne pas entendre le PS actuellement.
LFi trop extrémiste !
Les Verts plus JAMAIS !
Bon au fond au moins NPG propose des mesures concrètes à nous pauvres habitants de Lyon . Et honnêtement si elle y va avec Képénekian , vous aurez mon vote à coup sûr .

Signaler Répondre
avatar
il ne ma semble pas le 24/09/2025 à 15:12
Thomas 789 a écrit le 24/09/2025 à 14h53

Sans aucune hésitation je voterai pour elle à Gauche les écologistes plus jamais , LFi encore moins et Aulas au début peut être j ‘ avoue mais Wauquiez un grand Non !

que Lolo soit intéressé par Lyon ou la métro ; il vise beaucoup plus haut

Signaler Répondre
avatar
Alzheimer précoce ? le 24/09/2025 à 15:00
pie69 a écrit le 24/09/2025 à 13h54

Plus jamais la gauche : elle s’est alliée à LFI !!?

Tu as la mémoire courte camarade. Le RN s'est bien allié à LFI pour faire tomber Barnier et Bayrou. Alors ?...

Signaler Répondre
avatar
Thomas 789 le 24/09/2025 à 14:53

Sans aucune hésitation je voterai pour elle à Gauche les écologistes plus jamais , LFi encore moins et Aulas au début peut être j ‘ avoue mais Wauquiez un grand Non !

Signaler Répondre
avatar
Je me demande le 24/09/2025 à 14:49

Je me demande si elle va faire alliance avec les écolos …..
En tous les cas elle est intéressante pour ses propositions sur l enfance et la fête des lumières.
Pour ma parts je préfère largement lui donner mon vote à Gauche .

Signaler Répondre
avatar
Sainteange le 24/09/2025 à 14:41

Le problème avec cette candidature, c'est le risque d'une tambouille politique au second tour avec les Verts et LFI. Et bis repetita... Donc merci non merci.

Signaler Répondre
avatar
c est à craindre ,helas.... le 24/09/2025 à 14:36
@photo a écrit le 24/09/2025 à 14h14

Dommage qu'elle vise l'alliance avec DOUCET au second tour.

une crypto -ecolo....

Signaler Répondre
avatar
tout a fait le 24/09/2025 à 14:18
Deception a écrit le 24/09/2025 à 12h59

Déception à l ecoute de cette candidate ; Stéréotypes , Lieux communs ,...un manque de carrure évident au poste .
Pour la petite enfance ou "la culture" je ne dis pas mais malheureusement cela ne va pas au dela .
ça reste une force d appoint dans le tissu "rose" de Lyon.

la fête des lumières est anecdotique dans le projet de la gestion et la reconstruction économique de la ville de Lyon (520 000 habitants , 970 millions de budget )

Signaler Répondre
avatar
@photo le 24/09/2025 à 14:14

Dommage qu'elle vise l'alliance avec DOUCET au second tour.

Signaler Répondre
avatar
Pour un proramme lyonnais le 24/09/2025 à 14:05

Ferait bien mieux de parler avec Aulas …et voir comment sa contribution et approche non sectaire pourrait s’inscrire dans un programme intelligent et rassembleur.
Sinon vu ses résultats anciens, très compliqué pour elle et l’espace qu’elle représente…

Signaler Répondre
avatar
Perdu d'avance le 24/09/2025 à 14:01

Différence
Rupture
Changement.

Toujours la même rengaine chez nos amis les politiques !

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 24/09/2025 à 13:54

Plus jamais la gauche : elle s’est alliée à LFI !!?

Signaler Répondre
avatar
Il n’y a pas photo le 24/09/2025 à 13:19

Cette dame, c’est la classe!
Par rapport au maire actuel , elle en a …. de l’audace !! ( pour rester poli) !
De plus, une bonne vision de l’accoquinage avec les extrémistes Méchants Lonistes !!

Signaler Répondre
avatar
Dilemme le 24/09/2025 à 13:11

Acceptera t'elle les voies des pastèques qui l'ont viré si d'aventure elle se trouve au second tour face à JM Aulas ?

Signaler Répondre
avatar
Deception le 24/09/2025 à 12:59

Déception à l ecoute de cette candidate ; Stéréotypes , Lieux communs ,...un manque de carrure évident au poste .
Pour la petite enfance ou "la culture" je ne dis pas mais malheureusement cela ne va pas au dela .
ça reste une force d appoint dans le tissu "rose" de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
roco le 24/09/2025 à 12:45

elle a été complice pendants des années de l’action de Grégory Doucet : résulta pour moi enne n est aujourd’hui hui pas crédible car comment faire demain ce que l on n a pas pu faire hier ? répondez Madame ….

Signaler Répondre
avatar
merci le 24/09/2025 à 12:44

C'est quand même mieux que Pierre Oliver et ses cameras

Signaler Répondre
avatar
DEHORS DE LYON le 24/09/2025 à 12:40

Adieu

Signaler Répondre
avatar
et pourquoi pas des naumachies sur le rhone façon Louis XIV pendant qu elle y est? le 24/09/2025 à 12:31

avec elle c est encore mal parti pour les economies...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.