Nathalie Perrin-Gilbert : "Nous sommes là pour porter une voix différente à Lyon"

Candidate aux élections municipales de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert entend être une solution de gauche face aux écologistes et à LFI. "Rien n'est joué. Nous sommes là pour porter une voix différente", indique l'ancienne maire du 1er arrondissement.

De l'autre côté de l'échiquier politique, elle voit Jean-Michel Aulas comme une potentielle "marionnette avec des fils tirés par les Républicains", une "forme de paravent pour la droite avec un candidat 'pseudo société civile'".

Contrairement à ses concurrents, Nathalie Perrin-Gilbert arrive déjà dans la campagne avec des propositions. Et notamment sur la Fête des Lumières : "La politique évènementielle de Lyon s'est essoufflée. La Fête des Lumières a été un grand succès, mais au bout de 20 ans, il faut la repenser. Les Lyonnais s'en détournent".

L'ancienne adjointe à la Culture imagine une grande pose de lumignons le 8 décembre, puis un festival de 2 semaines et demi pour accueillir les 2 millions de visiteurs de manière étalée dans le temps et éviter la saturation de la Presqu'île.

00:00 Jean-Michel Aulas

01:55 Pas de ralliement

04:00 Propositions sur les crèches

07:15 Propositions sur les seniors

08:20 Transformer la Fête des Lumières

13:26 Elections métropolitaines