Nathalie Perrin-Gilbert : "Nous sommes là pour porter une voix différente à Lyon"

Candidate aux élections municipales de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert entend être une solution de gauche face aux écologistes et à LFI. "Rien n'est joué. Nous sommes là pour porter une voix différente", indique l'ancienne maire du 1er arrondissement.
De l'autre côté de l'échiquier politique, elle voit Jean-Michel Aulas comme une potentielle "marionnette avec des fils tirés par les Républicains", une "forme de paravent pour la droite avec un candidat 'pseudo société civile'".
Contrairement à ses concurrents, Nathalie Perrin-Gilbert arrive déjà dans la campagne avec des propositions. Et notamment sur la Fête des Lumières : "La politique évènementielle de Lyon s'est essoufflée. La Fête des Lumières a été un grand succès, mais au bout de 20 ans, il faut la repenser. Les Lyonnais s'en détournent".
L'ancienne adjointe à la Culture imagine une grande pose de lumignons le 8 décembre, puis un festival de 2 semaines et demi pour accueillir les 2 millions de visiteurs de manière étalée dans le temps et éviter la saturation de la Presqu'île.
A part blâmer les écolos et enfumer les macronistes rien de concret.Signaler Répondre
on veut maintenant une gestion saine et econome , surtout pas de trucs bling bling qui font rever façon panem e circenses!Signaler Répondre
Plus que le Maire et les autres candidats à la mairie 😉Signaler Répondre
On entend plus Aulas en ce moment
Plus je l écoute et plus j’me dit qu’elle ferait une bonne maire de Lyon .Signaler Répondre
Je pense qu’à l heure actuel on a le pire maire au monde .Pour Aulas c est mort surtout avec Wauquiez
Vous avez rien à perdre NPG continuez
moi perso je voterai pour Vous .
A part ça,qu'a t'elle réellement à proposer?Rien !👎👎Signaler Répondre
Une Hidalgo bis , la boutique VITTON sera heureuse si elle devient MAIRE une habituée la NathalieSignaler Répondre
La seule qui bosse et qui a du bon sens à Gauche a l’heure actuelle…Signaler Répondre
Foncez Madame je suis curieux de voir vos autres propositions pour LYON.
Madame Perrin Gilbert faite alliance avec JMASignaler Répondre
les lyonnais en seront les grands gagnants !
Vous portez des mesures concrètes , travaillées et réaliste et je trouve même que votre sérieux et votre engagement et ténacité méritent le respect.
Pensez y dans le cadre d’ un barrage réel et républicain contre les écolos et LFI….
Les lyonnais ne méritent pas de souffrir davantage des élus sectaire et dogmatique….
Je suis pour un débat d’idées entre vous et JMA
Après tout nous avançons pour Lyon.
Probable, PS un jour, PS toujours ! ;-) Ce parti reste fameux pour son sens... Très "approximatif" de la gestion, même si les "verdâtres" ont fait bien pire depuis :-DSignaler Répondre
A 100% d ‘accord avec vous madame Perrin GilbertSignaler Répondre
Enfin une politique qui parle de notre mal être…
Je suis de tout cœur avec vous , aidez nous et aidez nos aînées !
Mon vote vous est acquis ! Nous comptons toutes sur vous pour portez notre voix
Pas mal de collègues et aussi personnellement vous aurez notre soutien par nos votes 💯Signaler Répondre
Au moins elle était toujours la pour nous défendre !
Le SDMIS de Lyon avec vous N.P.G
Et bien nous y voilà ! Les masques sont tombés et chacun ne va jouer que pour sauver sa tête et trouver une gamelle ... Rudigoz en tête.Signaler Répondre
Amusant de voir les anciens du PS pactiser avec la droite de Wauquiez.
Et c est amusant de ne pas entendre le PS actuellement.
LFi trop extrémiste !
Les Verts plus JAMAIS !
Bon au fond au moins NPG propose des mesures concrètes à nous pauvres habitants de Lyon . Et honnêtement si elle y va avec Képénekian , vous aurez mon vote à coup sûr .
que Lolo soit intéressé par Lyon ou la métro ; il vise beaucoup plus hautSignaler Répondre
Tu as la mémoire courte camarade. Le RN s'est bien allié à LFI pour faire tomber Barnier et Bayrou. Alors ?...Signaler Répondre
Sans aucune hésitation je voterai pour elle à Gauche les écologistes plus jamais , LFi encore moins et Aulas au début peut être j ‘ avoue mais Wauquiez un grand Non !Signaler Répondre
Je me demande si elle va faire alliance avec les écolos …..Signaler Répondre
En tous les cas elle est intéressante pour ses propositions sur l enfance et la fête des lumières.
Pour ma parts je préfère largement lui donner mon vote à Gauche .
Le problème avec cette candidature, c'est le risque d'une tambouille politique au second tour avec les Verts et LFI. Et bis repetita... Donc merci non merci.Signaler Répondre
une crypto -ecolo....Signaler Répondre
la fête des lumières est anecdotique dans le projet de la gestion et la reconstruction économique de la ville de Lyon (520 000 habitants , 970 millions de budget )Signaler Répondre
Dommage qu'elle vise l'alliance avec DOUCET au second tour.Signaler Répondre
Ferait bien mieux de parler avec Aulas …et voir comment sa contribution et approche non sectaire pourrait s’inscrire dans un programme intelligent et rassembleur.Signaler Répondre
Sinon vu ses résultats anciens, très compliqué pour elle et l’espace qu’elle représente…
DifférenceSignaler Répondre
Rupture
Changement.
Toujours la même rengaine chez nos amis les politiques !
Plus jamais la gauche : elle s’est alliée à LFI !!?Signaler Répondre
Cette dame, c’est la classe!Signaler Répondre
Par rapport au maire actuel , elle en a …. de l’audace !! ( pour rester poli) !
De plus, une bonne vision de l’accoquinage avec les extrémistes Méchants Lonistes !!
Acceptera t'elle les voies des pastèques qui l'ont viré si d'aventure elle se trouve au second tour face à JM Aulas ?Signaler Répondre
Déception à l ecoute de cette candidate ; Stéréotypes , Lieux communs ,...un manque de carrure évident au poste .Signaler Répondre
Pour la petite enfance ou "la culture" je ne dis pas mais malheureusement cela ne va pas au dela .
ça reste une force d appoint dans le tissu "rose" de Lyon.
elle a été complice pendants des années de l’action de Grégory Doucet : résulta pour moi enne n est aujourd’hui hui pas crédible car comment faire demain ce que l on n a pas pu faire hier ? répondez Madame ….Signaler Répondre
C'est quand même mieux que Pierre Oliver et ses camerasSignaler Répondre
AdieuSignaler Répondre
avec elle c est encore mal parti pour les economies...Signaler Répondre