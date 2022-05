Pas de téléphérique Lyon-Francheville ni de métro E, les écologistes officialisent le tramway semi-enterré jusqu'à Tassin

Bruno Bernard n'allait toutefois pas laisser de côté l'Ouest lyonnais, assez mal desservi par les transports en commun.

Comme prévu, il a choisi également de ne pas sélectionner l'option du métro E et veut désormais promouvoir un "trawmay express", qui sera partiellement enterré entre Lyon-Perrache et Alaï à Tassin-la-Demi-Lune.

Concrètement, et carte à l'appui, le président EELV de la Métropole de Lyon entend faire partir la ligne de la place Jean-Macé en utilisant le réseau existant de tram jusqu'à Perrache. Puis projeter les rails jusqu'à la Saône où la partie enterrée débutera à leur arrivée sur le quai d'en face à la Mulatière. Se posera la question de desservir Saint-Irénée ou Charcot avant d'arriver à Point-du-Jour, Ménival puis la gare d'Alaï, avec un prolongement possible à l'avenir jusqu'à la commune de Craponne. "À l’est, la possibilité d’emprunter les infrastructures existantes offre de nombreuses perspectives", note Bruno Bernard. Le tracé définitif de ce "tramway express" tout comme la fréquence de passage seront actés en 2023 après concertation des citoyens et des élus.

Les seules parties non-enterrées de la ligne sont donc entre Perrache et la Saône, puis entre Ménival et Alaï, ainsi que l'avenue Charles de Gaulle à Tassin. Trois kilomètres de ligne seront sous-terrains sur six kilomètres cinq de ligne au total.

Bruno Bernard vante un projet livrable en 10 ans, deux fois moins coûteux que le métro E "et bien plus adapté à la densité de population de cet axe". Le coût est aujourd'hui estimé à 700-750 millions d'euros, contre 1,5 à 2 milliards pour le métro imaginé par Gérard Collomb. Un des avantages de ce "tramway express" est également sa "facilité à être prolongée dans le futur en fonction de la demande", souligne Jean-Charles Kohlhaas, le Vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Déplacements, des Intermodalités et de la Logistique urbaine.

Le parcours entre Jean-Macé (Lyon 7e) et Alaï (Tassin) se ferait selon Bruno Bernard en 20 minutes.

A noter que d'autres projets d'alternatives aux métros sont à venir comme un tram-train. La Métropole se dit "dans l'attente d'actions et de réactions de la part de la Région" qui doit les lancer en première.