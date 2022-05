Tramway semi-enterré entre Lyon et Tassin : le maire de Tassin dénonce un tour de magie des écologistes

Le maire LR de Tassin la Demi-Lune était également un fervent opposant au projet de téléphérique voulu par l'exécutif métropolitain écologiste. Alors quand le président de la Métropole de Lyon a annoncé ce lundi opter pour une tout autre décision, les élus d'opposition ont fait savoir leur mécontentement.

En effet, Bruno Bernard a présenté en ce début de semaine la future ligne de tramway semi-enterré qui reliera Lyon à Tarare à l'horizon 2023. Cette décision serait issue de long mois de concertation des habitants, ce que beaucoup réfutent en dénonçant un chef écologiste peu à l'écoute et seul aux manettes.

"Après avoir enterré le projet de liaison par câble totalement décrié par la population et qui n'avait aucune pertinence et après avoir recommencé pendant près d'un an une consultation pourtant déjà conduite en 2019 sur le métro E pour finalement mieux y renoncer, le président de la Métropole invente le tramway enterré...uniquement sur le 5e arrondissement de Lyon", se désole Pascal Charmot dans un communiqué.

Selon lui, ce projet est "sorti du chapeau de magicien" de Bruno Bernard et son nom a pour but de "faire passer la pilule aux habitants". "On fait un demi-métro, pour un demi-budget, et une demi-ligne", ironise l'édile. "On laisse les habitants (...) de l'Ouest-lyonnais se débrouiller dans des embouteillages qui ne seront qu'accentués avec un tramway en surface, à faire passer en plein milieu de la circulation", conclut Pascal Charmot.

La réconciliation entre les maires et Bruno Bernard, ce n'est pas pour tout de suite...