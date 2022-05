Abandon du téléphérique à Lyon : Yann Cucherat se félicite de la mort d'un "monstre de pollution visuelle à l'efficacité douteuse"

Yann Cucherat a longtemps milité pour que le métro E se fasse, plutôt que le transport par câble pour desservir l'Ouest lyonnais. Le conseiller municipal lyonnais se félicite donc de cette nouvelle et évoque un "soulagement". "Le projet n'aurait accouché que d'un monstre de pollution visuelle et sonore à l'efficacité douteuse", poursuit-il.

"Néanmoins, ce soulagement est de courte durée face aux autres perspectives pour les mobilités dans l'Ouest lyonnais, où le désengorgement constitue un enjeu prégnant. La majorité EELV est désormais claire sur le fait que l'option du tramway express était retenue pour la ligne E", s'indigne Yann Cucherat, qui craint "un nouveau projet-épouvantail qui ne fera que retarder le désengorgement" du territoire.

Yann Cucherat conclut en espérant que Bruno Bernard et la Métropole de Lyon se pencheront plutôt sur le métro E "prêt, solide et plébiscité", cher à Gérard Collomb qui l'avait imaginé en 2014 entre Bellecour et Tassin-la-Demi-Lune.