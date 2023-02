Yann Cucherat : "Grégory Doucet divise et fragmente les Lyonnais"

Président du groupe d'opposition Pour Lyon au conseil municipal, Yann Cucherat commente le sondage IPSOS pour LyonMag, très critique sur le premier bilan de Grégory Doucet. "Les cris d'alerte que l'on pousse dans l'opposition ne sont pas entendus. Ce sondage en est le reflet", estime-t-il. "Je pense que le maire y sera un peu plus sensible et qu'il va réguler sa politique", espère Yann Cucherat.

Testé dans notre baromètre, l'ancien adjoint de Gérard Collomb a un peu de notoriété mais provoque assez peu d'enthousiasme chez les Lyonnais. "On n'est pas dans une dynamique de campagne", se défend-il.

A mi-mandat, n'est-il pas normal pour un maire de ne pas pouvoir bénéficier d'actions claires à défendre ? "Dites-moi quels sont les réels chantiers que le maire a lancés ? Tous les rubans coupés, c'est la majorité précédente qui les avait lancés. (...) Il y a un manque criant d'actions concrètes pour les Lyonnais", attaque Yann Cucherat.

"On scinde, divise et fragmente les Lyonnais. Le rôle premier du maire est de rassembler. Et malheureusement, Grégory Doucet ne sait pas le faire", conclut l'élu.

00:00 Sondage de LyonMag

01:03 Notoriété de Yann Cucherat

01:45 Pierre Oliver

02:35 Gérard Collomb

03:02 Troubles à mi-mandat

07:34 Polémique Salah Hamouri

08:59 Athlètes russes aux JO