Téléphérique Lyon-Francheville : les écologistes abandonnent le projet !

Ce mardi, Sytral Mobilités a annoncé que le projet de téléphérique entre Lyon et Francheville était abandonné. Une décision prise par les écologistes et le président Bruno Bernard à l'issue de la concertation menée sur le terrain.

"Cette concertation a largement mobilisé les habitants des territoires concernés. Il y a une forte opposition des citoyens qui se sont exprimés sur ce nouveau mode de transport. Les conditions ne sont donc pas réunies pour réaliser ce projet", a réagi Bruno Bernard dans un communiqué.

Les élus de Sytral Mobilités doivent entériner ce choix lundi prochain lors d'un conseil d'administration.

C'est la fin officielle d'un dossier qui aura passionné les foules et les responsables politiques locaux depuis 2020 et l'annonce, le jour de son élection, par Bruno Bernard de son rêve d'avoir une ligne de téléphérique entre Lyon et Francheville à inaugurer en 2026.

Référendums à la Mulatière et à Sainte-Foy-lès-Lyon, sondage, déclarations offensives, manifestations et réunions publiques tendues : le parfait cocktail pour un projet rapidement voué à l'échec. Il n'est toutefois pas interdit de penser qu'un téléphérique sera un jour réalisé entre Rhône et Saône. Le maire de la Croix-Rousse, Rémi Zinck, n'a jamais caché son intérêt pour accueillir une ligne qui pourrait rallier Vaise ou le parc de la Tête d'Or par exemple.

Ce n'est pas pour autant que les Verts délaisseront l'Ouest lyonnais, très mal desservi aujourd'hui par les transports en commun. "Le bilan des garants de la concertation a notamment mis en évidence un réel besoin de mobilité sur le territoire identifié. Les propositions sur les alternatives permettant de mieux desservir l’ensemble du secteur ont été nombreuses : à ce titre, SYTRAL Mobilités a d’ores et déjà reçues plusieurs associations dans ses locaux afin d’écouter leurs propositions pour améliorer le réseau existant voire créer de nouvelles lignes de bus. Le tram train de l’ouest lyonnais (TTOL), qui place la gare de Francheville à 13 minutes de Lyon Gorge de Loup, apparait également comme une solution à renforcer rapidement. Des discussions sont en cours entre SYTRAL Mobilités et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de l’exploitation du TTOL", précise le syndicat mixte en charge des TCL.

Mais comme craint par les opposants, les dirigeants ont perdu 2 ans...