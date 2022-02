Le maire de Francheville ne soutient plus le projet de téléphérique vers Lyon

Le voilà contraint d’annoncer qu’il ne soutient plus le projet de téléphérique entre Lyon et sa commune de Francheville. Le maire LR Michel Rantonnet, dans un communiqué de presse ce jeudi, explique avoir "écouté le débat public et les craintes des habitants des territoires concernés par le projet de transport par câble. (…) Les habitants de l’Ouest lyonnais sont clairement contre ce projet de transport par câble. J’en prends acte : on n’innove pas sans l’adhésion des citoyens que nous représentons".

Pour Michel Rantonnet, les conditions "ne sont pas réunies pour le transport par câble, tel qu’imaginé par l’exécutif Verts de l’ex-SYTRAL".

Le maire de Francheville évoque "une pédagogie exécrable" et "une consultation bien tardive" qui ont "réussi à tuer une alternative de mobilité innovante en gaspillant l’argent public des métropolitains".

Avec les rejets des maires de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière et du 2e arrondissement de Lyon, Bruno Bernard va finir la concertation bien seul à promouvoir le téléphérique pour desservir l’Ouest lyonnais.

"Dans moins de 10 ans, toute la métropole lyonnaise regrettera l’inconscience des Verts et leur incapacité à proposer des solutions répondant à tous les usages", conclut Michel Rantonnet.

Les écologistes feront bientôt connaître leur décision finale concernant ce projet de ligne de téléphérique, mais le terrain est prêt pour un abandon à contre-coeur. Sans autre solution dans les cartons que le coûteux et lointain métro E, qui ne va d'ailleurs pas jusqu'à Francheville, le territoire regrettera-t-il demain son rejet ?