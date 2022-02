Le métro E plébiscité après le rejet du téléphérique lyonnais : “Nous avons perdu assez de temps”

Le constat est sans appel après les référendums de fin novembre à Sainte-Foy-Lès-Lyon et à la Mulatière, où le rejet du projet de téléphérique est unanime, avec des résultats respectifs de 96,2 et 94,2% de non. Ainsi, le téléphérique qui devait relier Lyon aux communes de l’Ouest pourrait définitivement être abandonné par les écologistes.

Le groupe Pour Lyon dénonce “un projet de coup de dés politique, une lubie bancale qui embarrasse désormais le Président de la Métropole.”

Mais le problème persisterait alors : comment réduire le temps de trajet des personnes habitant aux abords de Francheville et des autres communes de l’Ouest lyonnais peu desservies en transports en commun ?

Pour Yann Cucherat, président du groupe Pour Lyon, il n’y a aucun doute : “L’échec du téléphérique doit permettre de nous tourner à nouveau vers un projet déjà bien préparé et plébiscité : le métro E.” Cette alternative, déjà passée par la case étude, bénéficierait d'une “solide réflexion avec une concertation extrêmement positive.” L'élu lyonnais est formel : “Le métro E est prêt et approuvé. Mieux, il est nécessaire. Nous avons perdu assez de temps.”

La Métropole doit également se prononcer sur le futur des métros d'ici l'été prochain. Le métro E, entre la Part-Dieu et Tassin-la-Demi-Lune fait partie des lignes étudiées par les écologistes.