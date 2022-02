Téléphérique Lyon-Francheville : les élus du groupe Progressistes et républicain de la Métropole de Lyon "exigent l’abandon du projet"

Après la récente annonce du retrait de soutien du Maire de Francheville les élus d'opposition emmenés par David Kimelfeld, l’ancien président de la Métropole, tirent la sonnette d’alarme.

Fermement opposés au projet de téléphérique qui relierait Francheville et Lyon, les élus rappellent dans un communiqué paru ce vendredi que les Franchevillois eux même sont opposés au projet.

En réalité, ce serait "l’ensemble des communes concernées qui rejettent ce projet par la voix de leurs maires, à l’exception bien sûr du maire de Lyon".

"Sur un coup de tête idéologique, le projet menace de défigurer les paysages remarquables des territoires parcourus de la colline de Sainte-Foy-lès-Lyon et de Fourvière : les cabines survoleraient des habitations et des résidences et des pylônes seraient installés dans des parcs publics".

En effet, de plus en plus d’élus et surtout d’habitants se sont dit défavorables au projet de téléphérique. Tout d’abord, une consultation initiée par la maire du 2e arrondissement a montré que quasiment 80% de la population rejette le projet.

Autre exemple, lors des référendums consultatifs organisés par les communes Sainte-Foy-lès-Lyon et la Mulatière, les résultats ont montré que plus de 95% des suffrages exprimés sont contre le projet.

À quelques jours de la clôture de la concertation ouverte par le Sytral il y a 3 mois, les Progressistes de Lyon affirment qu’il n’est pas possible "d’ignorer la mobilisation citoyenne, autour d’un projet avec près de 8000 participants à ces référendums consultatifs locaux".

C’est pourquoi ils demandent l’abandon total du projet.

"En accord avec la majorité des populations impactées par son tracé et ses dessertes, nous exigeons que ce projet de transport par câble soit abandonné et que des solutions alternatives soient véritablement étudies".

Face à cette idée qu’ils décrivent comme "inefficace et coûteuse", le groupe se dit plutôt favorable au projet de Métro E, qu’il trouve "plus performant pour l’Ouest Lyonnais". "Voilà une vraie alternative à la voiture individuelle qu’il est grand temps de mettre en œuvre".