Téléphérique Lyon-Francheville : fin de la concertation, mort du projet ?

Une dernière réunion publique se déroulait le 7 février dernier dans le 7e arrondissement, éventuel point de départ du téléphérique en compétition avec le 2e arrondissement.

Démarré le 15 novembre dernier, l'exercice démocratique aura duré trois mois. En seulement 92 jours, on a surtout entendu l'opposition se braquer contre l'idée d'un téléphérique. A tel point que les élus écologistes ne laissent planer aucun doute sur l'issue de la concertation : un abandon plus que probable prononcé d'ici le printemps prochain.

Pourtant, les Verts, qui portaient ce projet de téléphérique depuis l'annonce surprise de Bruno Bernard le jour de son élection comme président de la Métropole de Lyon, étaient plutôt enthousiastes à l'idée de démarrer cette concertation. Voire même d'être malmenés. "J’espère bien (être bousculé ndlr), nous répondait Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des Transports, en septembre dernier. J’ai envie d’aller débattre, j’aime ça. Je préfère de loin qu’on ait des débats publics avec des échanges et des désaccords, plutôt que de lire dans la presse un certain nombre de fake news uniquement à des fins politiciennes".

A l'époque, la perspective d'un abandon était envisagée mais uniquement si "la majorité est contre".

En trois mois de concertation, plus de 4000 participants ont été recensés pour plus de 2000 contributions (avis et propositions confondus), la plupart négatives. Et plusieurs épisodes ont rythmé les tentatives de la majorité écologiste de convaincre la population et celles de l'opposition d'enterrer la ligne qui devait idéalement être inaugurée à la fin du mandat.

Opposition : du sondage au référendum

Ca a commencé avec des autocollants sur les véhicules des opposants. "Non au téléphérique". Puis il y a eu la naissance du collectif "Touche pas à mon ciel".

Régulièrement les week-ends, des rassemblements de quelques centaines de personnes à Sainte-Foy-lès-Lyon permettaient de mesurer la mobilisation des habitants en colère.

Pour la maire Véronique Sarselli, le téléphérique a été l'occasion de donner la parole à deux reprises à ses administrés. D'abord à travers un sondage commandé à Ifop qui révélait que 77% des Fidésiens ne voulaient pas du transport par câble sur leur commune. Puis avec un référendum, organisé également à la Mulatière, qui enregistrait 96,2% de réponses négatives.

L'ombre gênante du métro E

Sur impulsion des élus et notamment du député MoDem Cyrille Isaac-Sibille, le métro E s'est largement invité dans cette concertation. Car le projet fantôme de Gérard Collomb entre la Part-Dieu et Tassin-la-Demi-Lune n'avait pas été intégré aux alternatives au téléphérique. Jean-Charles Kohlhaas reconnaissait même que les écologistes considéraient le transport par câble comme "la seule solution" pour désenclaver l'Ouest lyonnais et stopper le tout-voiture. Aujourd'hui, tout le territoire semble réclamer ce métro sans prendre en compte son coût, son inauguration qui n'interviendrait pas avant 15 ans et le fait qu'il s'arrêterait à Alaï et n'irait pas au-delà.

La stabilité de la concertation sauvée par la visio ?

Le Covid-19 avait bon dos. Car sur les cinq réunions publiques, ainsi que la soirée d'ouverture de la concertation, aucune ne s'est tenue en présentiel. Le Sytral a préféré tout organiser en visioconférence à cause officiellement de la crise sanitaire. Cette dernière n'était pourtant pas si menaçante avant la cinquième vague de mi-décembre. Si les débats ont finalement été mesurés voire courtois, c'est avant tout parce que les écologistes ne se sont pas confrontés à un gymnase ou une salle communale remplie de personnes belliqueuses.

Le maire de Francheville jette l'éponge dans la dernière ligne droite

Avec Bruno Bernard, il était le seul élu concerné à soutenir le projet. Le maire LR de Francheville Michel Rantonnet était toutefois un peu embêté d'aller à contre-courant de ses collègues de la Mulatière et de Sainte-Foy-lès-Lyon. Alors il prenait le moins possible la parole. Jusqu'au 3 février où l'édile déclarait avoir entendu le rejet de la population et fustigeait la concertation des écologistes qui avaient "réussi à tuer une alternative de mobilité innovante en gaspillant l’argent public des métropolitains".

Les écologistes se sont résignés

Depuis déjà plusieurs semaines, aucun élu de la majorité n'ose défendre aveuglément le projet. Le discours a vite changé. Jean-Charles Kohlhaas, envoyé au front, a répété lors des dernières réunions publiques que la colère des riverains avait été prise en compte par le Sytral. D'optimiste, il était passé à la résignation.

Même Grégory Doucet, maire de Lyon, n'avait pas l'air trop peiné par la tournure que prenait la concertation. Invité des Coulisses du Grand Lyon sur LyonMag, le premier magistrat écologiste déclarait, après un léger soupir, que si le téléphérique était "abandonné pour de bonnes raisons, il n'y aura pas de regrets".