Téléphérique Lyon-Francheville : les élus de la Mulatière demandent la suspension de la concertation et l'abandon du projet

L'occasion de formuler et de voter un voeu adressé ensuite au nouveau Sytral, l'AOMTL.

Concrètement, la majorité de Véronique Déchamps demande à l'autorité en charge des transports en commun de l'agglomération de prendre en compte les résultats du référendum local du 28 novembre dernier. Pour rappel, les habitants de la Mulatière et de Sainte-Foy-lès-Lyon avaient très massivement rejeté le projet de téléphérique entre Lyon et Francheville et qui doit passer par l'une des deux communes (94,28% de rejet des Mulatins et 96,2% de la part des Fidésiens ndlr).

Un voeu qui s'accompagne de suites logiques selon les élus mulatins : si l'AOMTL s'empare du résultat du référendum, "par conséquent" le téléphérique doit être "abandonné purement et simplement conformément à la demande largement exprimée".

Mais aussi que "la concertation fasse sans délai l'objet d'une suspension moratoire dans l'attente de réunions en format présentiel, indispensables à des échanges sincères et profitables".

D'ailleurs, une réunion publique en visioconférence se déroulera ce mardi de 18h30 à 20h30. Elle concerne la commune de Francheville, dont le maire Michel Rantonnet est favorable au projet de transport par câble.

A la précédente réunion, le vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Transports, Jean-Charles Kohlhaas, avait indiqué que les résultats de ce référendum seraient effectivement pris en compte dans le cadre de la concertation. Une première porte ouverte vers ce que beaucoup considèrent comme la préparation de l'abandon du téléphérique face à la grogne des élus et de la population concernée en premier lieu.