Jean-Charles Kohlhaas : "Il faut faire un premier téléphérique qui soit accepté et qui serve d'exemple"

Très impliqué dans le Sytral, Jean-Charles Kohlhaas le sera tout autant dans l'AOMTL, la nouvelle structure qui remplace le Sytral et qui va gérer les transports à l'échelle rhodanienne, voire au-delà à l'avenir. L'élu écologiste se sent "un petit peu comme un enfant devant un sapin de Noël. Ce que je souhaitais il y a 15 ans arrive aujourd'hui".

L'AOMTL se penchera évidemment sur la tarification des TLC, des cars du Rhônet et du réseau Libellule caladois. Jean-Charles Kohlhaas évoque une "tarification zonale sur l'ensemble du Rhône. Car tout le monde comprend qu'on ne peut pas faire Belleville-Lyon au même tarif que si on fait Villeurbanne-Lyon". Et de promettre "un ticket unique TER-TCL sur le territoire de la Métropole d'ici la fin de l'année 2022".

S'il évoque également durant cet entretien les métros, les bus et les tramways, tous les regards sont tournés vers le transport par câble. L'abandon du projet de téléphérique entre Lyon et Francheville semble acté en coulisses. Du temps et de l'énergie perdus ? "Heureusement que l'on met beaucoup d'énergie dans les projets que l'on défend. Après, qu'ils se fassent ou pas, c'est l'objet de la concertation", précise Jean-Charles Kohlhaas. Ce dernier refuse évidemment d'enterrer le téléphérique avant la fin de la concertation. D'autant que selon lui, "on a eu une opposition très forte au début. Aujourd'hui, dans les réunions, c'est beaucoup plus mitigé. On a aussi des gens qui viennent pour défendre le projet".

"Les gens qui imaginent qu'ils vont pouvoir continuer à aller de Sainte-Foy-lès-Lyon ou de Francheville à Lyon quotidiennement en voiture : dans 5 ou 10 ans, ce sera de plus en plus difficile", prévient-il.

Si l'Ouest lyonnais refuse le téléphérique, l'écologiste n'hésitera pas à ressortir des projets pour d'autres territoires, comme la Croix-Rousse ou Givors. "Il faut en faire un premier qui soit accepté et qui serve d'exemple, pour qu'ensuite tout le monde le demande".

