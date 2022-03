Métropole de Lyon : on connaît désormais toutes les alternatives aux projets de métros probablement abandonnés

Dans le cadre de sa consultation de trois mois du plan métros à horizon 2040, la Métropole de Lyon et le Sytral ont souhaité creuser au maximum les possibles alternatives.

Ainsi, avec 1200 participations aux ateliers et 7000 avis, la collectivité s'est réjouie ce jeudi d'annoncer que la plupart des participants avaient exprimé de l'enthousiasme pour certaines solutions préférées aux métros.

Dans le cadre d'une commission générale, tous les élus de la Métropole de Lyon se réunissaient pour prendre connaissance de ces projets éventuels pour parfaire la desserte de certains corridors et zones de l'agglomération.

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des Transports, a reconnu que deux corridors se sont "très clairement dégagés", et apparaissent ainsi comme prioritaires : la ligne B vers Caluire, Sathonay et Rillieux-la-Pape, et la ligne E vers le plateau du 5e arrondissement de Lyon et Tassin.

Ligne B vers Rillieux-la-Pape

Si le métro B était prolongé vers Caluire et Rillieux-la-Pape, il faudrait prévoir 1 milliard d'euros. Et l'élu écologiste de faire remarquer que sur toutes les éventuelles stations de métro prévues, seul Rillieux-Les Alagniers se trouverait en 2040 dans la fourchette basse de population nécessaire qui justifierait un projet de métro lourd.

Les alternatives proposées seraient un Bus à haut niveau de service (BHNS), déjà jugé "pas assez performant et capacitaire" par les participants de la consultation qui lui ont réservé un "accueil défavorable". Il permettrait de faire Rillieux-Part-Dieu en 30 minutes pour un coût de 100 à 200 millions d'euros.

Sont également étudiés un tramway en surface : il ferait ce parcours en 30 minutes (environ 400 millions d'euros), et un tramway en partie importante souterrain : temps de parcours réduit à 25 minutes (environ 1 milliard d'euros).

On comprend, et ce sera le cas pour la plupart des lignes, que le métro B prolongé à Rillieux a très peu de chances de voir le jour.

Ligne E vers le plateau du 5e et Tassin

Au sujet de la ligne E, et de son métro tellement souhaité par Gérard Collomb qu'il n'avait pas avancé d'un iota depuis 2014, Jean-Charles Kohlhaas a lourdement chargé l'ancien maire de Lyon.

"On a découvert qu'une étude avait été faite par le Sytral en 2017 et n'avait été bizarrement pas présentée à la concertation de 2019. Elle montrait que c'était tout à fait possible, et pour un temps de parcours très intéressant (de faire un tramway express en partie enterré dans des tunnels ndlr). Si elle n'avait pas été masquée, (...) on aurait pu l'inaugurer avant 2030", s'est lamenté le vice-président de Bruno Bernard.

Ce tramway express ferait Tassin-Presqu'île en 15 minutes. Estimé entre 700 millions et 1 milliard d'euros, il "justifie le lancement d'études plus poussées".

Le métro E, qui ne verrait le jour qu'en 2035 et coûterait 1,5 à 2 milliards d'euros pour un temps de parcours de 10 minutes, n'a récolté que des mauvais points de la part des Verts. Les participants de la consultation veulent un terminus à la Part-Dieu, mais cela constitue une vraie difficulté sans réponse apportée aujourd'hui : "comment faire pour arriver jusqu'à Part-Dieu sans tout faire péter dans les infrastructures souterraines existantes et sans toucher à la nappe phréatique déjà en danger absolu ?", a indiqué Jean-Charles Kohlhaas.

Deux autres lignes avaient été soumises à la consultation.

Ligne A vers l'Est lyonnais

La ligne A, vers l'Est lyonnais. Pour cette dernière une solution a été estimée comme "crédible" en raison d'un délai de réalisation et d'un coût moindres que l'extension de la ligne A du métro. Il s'agit de l'augmentation de la capacité et/ou de la fréquence du tramway T3, ainsi que de la recherche d'un nouveau terminus plus capacitaire à la Part-Dieu.

Ce T3 amélioré proposerait 16 minutes de temps de parcours entre La Soie-Meyzieu pour 150 à 200 millions d'euros.

Tandis qu'une extension du métro A vers Décines, le Groupama Stadium et Meyzieu ne permettrait de gagner que 5 minutes sur le temps de trajet, pour un coût de 1,6 à 1,7 milliard d'euros.

Ligne D vers la Duchère

La ligne D, après Gare de Vaise, est celle qui a le moins intéressé les personnes consultées. Elles ont jugé que la desserte actuelle était "déjà intéressante", notamment à la Duchère. Le point noir, c'est le quartier de l'Industrie à Vaise, mais prolonger le métro serait trop coûteux.

La Métropole voit alors d'un bon oeil un projet de tramway ou de BHNS sur une ligne Centre-Ouest Vaise-Duchère-Pérollier-Ecully

Le BHNS ferait Ecully-Part-Dieu en 40 minutes pour 150 à 200 millions d'euros : "le plus pertinent" aux yeux de Jean-Charles Kohlhaas. Tandis qu'un tramway ferait le trajet en 35 minutes mais contre environ 400 millions d'euros.

Les autres axes observés

Enfin, la Métropole souhaite répondre à d'autres enjeux. A été évoqué le futur réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon. A cette occasion, on pourrait imaginer un BHNS à 20 ou 30 millions d'euros entre Perrache et le tunnel de la Croix-Rousse, voire un tramway qui coûterait entre 50 et 100 millions d'euros.

La ligne de bus C3, "totalement saturée" entre Saint-Paul et Vaulx-en-Velin Grappinière, pourrait évoluer. Cela coûterait 350 à 450 millions d'euros de la transformer intégralement en tramway. Ce serait moins cher (200 à 250 millions d'euros) de faire un tramway court entre Cordeliers et Laurent-Bonnevay.

Enfin, le développement de l'axe A8, inscrit au PDU de 1997 et dont les deux premières parties ont été lancées l'année dernière avec T9 et T10, est aussi sur la table. Avec un éventuel BHNS Gare de Vénissieux-Vaulx en Velin La Soie pour 110 à 150 millions d'euros, ou un tramway pour 250 à 300 millions.

"L'objectif de cette commission générale, c'est que chacun soit informé dans un contexte budgétaire contraint", a rappelé Jean-Charles Kohlhaas aux élus présents. Et d'évoquer "différentes possibilités de faire, et pas de promettre".

La Métropole, après avis complémentaires de l'opposition, devra trancher d'ici l'été sur les pistes à creuser voire à engager. Personne n'est dupe, le plan métros risque fort de basculer vers un plan BHNS teinté de tramways.

"Nous vous demandons, en cohérence avec la consultation, « d’approfondir des recherches de financements » complémentaires, notamment ceux de l’État, et de continuer de chercher des solutions techniques et financières avant de les enterrer définitivement." @flo_astilapperr pic.twitter.com/SNBkeQbI67 — Synergies - élus et citoyens (@SynergiesMetro) March 3, 2022