Lyon : le gérant d’un Biocoop opposé à la piétonnisation, ses clients écolos confus

Dans le 8e arrondissement de Lyon, la transformation de l’avenue des Frères Lumière et son interdiction aux voitures sont envisagées par la majorité écologiste. Certains commerçants ont immédiatement réagi, en installant des affiches sur leurs devantures pour s’opposer au projet. Ils s’estiment "en danger" face à la suppression des places de stationnement qui les priverait d’une partie de leur clientèle.

Sauf que parmi ces commerces vent debout contre la piétonnisation figure le Biocoop du 80 avenue des Frères Lumière. De quoi provoquer un émoi cette semaine sur les réseaux sociaux dans les communautés de cyclistes et d’écologistes. Insultes, mépris, voire même appels au boycott ou à la violence, le magasin lyonnais et son gérant ont eu les oreilles qui ont sifflé sur Twitter. Le post initial a eu des centaines de retweets et commentaires de toute la France.

Alors le Biocoop de l’avenue des Frères Lumière a réagi. Et a affiché un nouveau message sur sa vitrine, dans lequel la direction dénonce une idée tombée du ciel : "Aucun courrier de la mairie, aucune visite pour en discuter, nous avons découvert ainsi ce projet (par un questionnaire jugé trop orienté ndlr)".

"50% de nos clients viennent de Bron, Vénissieux, Saint-Fons, parfois en voiture. Des tests de piétonnisation ont déjà été faits : nous avons perdu 50% de nos clients. Un précédent a été fait avenue Victor Hugo à Lyon 2e, le remplacement des commerces a été désastreux", poursuit Cédric Bertaux, qui aimerait "voir plus d’arbres, de plus grands trottoirs, une circulation plus douce mais un accès malgré tout à cette avenue et des parkings" mais qui dénonce des "décisions non collégiales" qui par le passé ont "vidé des centres de villes moyennes et créé des déserts urbains".

Des explications qui n’ont pas plus convaincu les détracteurs du Biocoop.

Reste à savoir si l’artère du 8e deviendra un jour piétonne. "Nous avons lancé un projet de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière qui est l’objet d’une concertation qui permettra de décider de ce qui se fera. Laissons le temps de la concertation se faire, aucun scénario n’est décidé", a tempéré le maire du 8e arrondissement Olivier Berzane.

Bonjour @Biocoop, vous êtes pour les voitures et contre la piétonisation des villes ?

J'espère vraiment que c'est une plaisanterie ou une erreur de jugement. pic.twitter.com/5HDLDDisG8 — Marmelade 🍯 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Marme_elade) March 12, 2022