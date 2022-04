Charles-Franck Lévy : "Maison et Ateliers de la Danse, comment vous faites sans stationnement ?"

Elu du 8e arrondissement, Charles-Franck Lévy avait dénoncé la volonté des écologistes de piétonniser l'avenue des Frères Lumière. Un projet revu depuis. Et l'élu le reconnaît, "l'aménagement est bonne chose dans le principe et le concept". Même si selon lui, "il faut prendre l'intégralité de l'avenue".

Il regrette également les appels au boycott et les "propos durs" envers les commerçants qui s'y étaient opposés. "Il y a eu une certaine intolérance durant ce débat, qui nous a profondément gênée. (...) Il faut savoir écouter, travailler avec tout le monde".

La question des Ateliers de la Danse est aussi sur le devant de la scène. Ils intègreront l'ilot Kennedy, à côté de la Maison de la Danse. "Vouloir tout mettre dans un espace malgré tout assez contraint entre l'école, un gymnase, une piscine, les Ateliers, sans aucun stationnement et voirie adaptée, nous interroge. Comment vous faîtes pour avoir une salle de plus de 400 places sans le moindre stationnement et visiblement vouloir fermer le stationnement sauvage devant la Maison de la Danse ?", se demande Charles-Franck Lévy.

Le conseiller municipal est revenu sur l'agression du maire du 8e par un Dalton : "Le message envoyé par les Daltons est celui d'une jeunesse qui ne croît plus dans les institutions et qui se pose beaucoup de questions. Il faut l'entendre et le comprendre. Pour autant, la violence n'est pas acceptable".

00:00 Avenue des Frères Lumière

02:52 Ateliers de la Danse

06:06 Quartier des Etats-Unis

07:26 Daltons

09:04 Emmanuel Macron