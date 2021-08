Jeux paralympiques de Tokyo : trois nouvelles médailles lyonnaises

Les Lyonnais Annouck Curzillat, Maxime Thomas et Anne Barnéoud ont tous les trois décroché une médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo. La première, triathlète malvoyante assistée par Céline Bousrez, a fini à la troisième place de sa catégorie. Cette kinésithérapeute âgée de 29 ans monte pour la première fois sur le podium d'une grande compétition.

Et c'est en tennis de table que Maxime Thomas et Anne Barnéoud se sont imposés. C'est d'abord le sportif en fauteuil roulant fidésien qui a brillé, comme il l'avait fait il y a cinq ans à Rio. Anne Barnéoud, victime d'un AVC il y a quelques années, empoche également la deuxième médaille olympique de sa carrière après en avoir remporté une en équipe en 2008 à Pékin.

L'ancien gymnaste et adjoint au sport de la Ville de Lyon Yann Cucherat s'est dit "extrêmement fier de nos 2 lyonnais Anne Barneoud et Maxime Thomas qui décrochent le bronze aux Jeux Paralympique de Tokyo. Leur régularité dans la performance impressionne et force le respect. Bravo".