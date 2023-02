Fusion Oullins et Pierre-Bénite : une pétition récolte déjà 1200 signatures et demande un référendum 

Elle a déjà récolté plus de 1200 signatures.

Cette fusion en a surpris plus d’un, dont de nombreux habitants des deux communes. Les deux édiles, Jérôme Moroge (Pierre-Bénite) et Clotilde Pouzergue (Oullins) ont affirmé s'être concertés avec de nombreuses personnes, dont la préfecture et l'Association des Maires de France, les habitants, principaux intéressés par cette fusion, n’ont pas eu à donner leur avis.

A travers cette pétition, son créateur Maxime Huard demande à ce "qu'une décision de cette ampleur ayant des impacts importants pour la population, doit impérativement faire l'objet d'une consultation approfondie des habitants qui sont les principaux concernés.". "Ce projet n'a jamais figuré dans aucun programme municipal, ni d'un côté ni de l’autre, et semble être dicté par des motivations plus électoralistes que d'intérêt général" ajoute-t-il, avant de s’interroger : "Les élus ne sont-ils pas supposés être au service des citoyens et de la collectivité par mandat ?".

A noter que Maxime Huard était sur la liste écologiste de Jean-Charles Kohlhaas lors des élections municipales de 2020.