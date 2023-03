L214 et Sea Sheperd organisent une action commune à Lyon contre la pêche intensive

A cette occasion, les associations L214 et Sea Sheperd vont organiser une action commune sur la place de la République à Lyon de 11 heures à 14 heures. Pour dénoncer la pêche intensive et les "désastres inhérents à cette activité", les deux associations ont annoncé que des panneaux et des banderoles seront affichés ainsi qu’un filet tendu sur la place avec des photos de poissons et d’animaux marins pendant la pêche intensive.

Un stand de dégustation gratuit de thon VUNA, alternative végétale au thon sera présent ainsi qu’une maquilleuse dédiée au thème marin.