L’association lyonnaise L214 met en cause un élevage de chevreaux, vidéo à l’appui 

Cette fois, les militants pour la cause animale ont épinglé un élevage de chevreaux de Saint-Pierre-le-Vieux, dans le département de la Saône-et-Loire. En visionnant la vidéo d’une durée d’un peu plus d’une minute, tournée par les membres de l’association lyonnaise, c’est une nouvelle fois la consternation.

"Les chevreaux y sont élevés dans des conditions intensives, sans accès à l’extérieur. De nombreux chevreaux ne survivent pas, et leurs cadavres sont jetés hors des boxes comme des déchets […] l’enfermement et l’entassement des chevreaux dans des boxes de taille réduite et sans accès à l’extérieur empêche les animaux d’exprimer leurs comportements naturels comme grimper, jouer, sauter… De nombreux chevreaux agonisent, d’autres sont déjà morts et leurs cadavres gisent au milieu de leurs congénères avant d’être entassés dans des bacs d’équarrissage", résume un article qui accompagne les images insoutenables L214, qui n’oublie pas de préciser que "cette station d’engraissement travaille pour Cabri Production, une société du groupe LDC, leader de la viande de poulets en France, connu pour ses marques Le Gaulois, Maître CoQ ou encore Marie".

Une plainte a été déposée auprès du tribunal de Mâcon pour mauvais traitements commis sur des animaux par un professionnel de l’élevage. Une enquête pourrait ainsi être ouverte par la justice.