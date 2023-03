Pauline Laporte (L214) : "Est-il nécessaire de tuer 3 millions d'animaux par jour en France ?"

L'association lyonnaise L214 fête ses 15 ans. Révélée au grand public à travers ses actions coup-de-poing et ses caméras cachées dans des abattoirs et élevages, elle a contribué à installer un débat sur le bien-être animal. "En 15 ans, on a pas mal de victoires. Avant la création de l'association, 88% des poules étaient en cage. Maintenant, nous sommes descendus à 33%, entre autres grâce au travail de l'association", se félicite Pauline Laporte.

La militante lyonnaise indique aussi que beaucoup "d'entreprises agro-alimentaires se sont engagées à bannir leurs pires pratiques".

Mais le débat doit encore évoluer selon elle : "Est-il nécessaire de tuer 3 millions d'animaux par jour en France ? Ca fait 35 animaux abattus toutes les secondes pour l'alimentation. (...) Ce n'est pas nécessaire pour la santé de manger de la viande".

"Dans un premier temps, on aimerait la fin de l'élevage intensif. Une fois qu'on aura obtenu cette victoire le plus rapidement possible car c'est ce que veulent les Français, se posera la question de savoir si on doit continuer à manger des animaux", poursuit Pauline Laporte.

L214 mènera ce jeudi une action auprès du Burger King d'Ambérieu.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Encore du chemin à parcourir

02:17 Interdiction totale de l'élevage

03:39 Viande de synthèse

04:36 Travail avec les grandes enseignes

06:12 Action auprès de Burger King

07:06 Alternative végétarienne dans les cantines

07:51 Repas sans viande à Lyon

09:06 Bilan des 15 ans de L214

09:43 Broyage des poussins/Elevage des visons