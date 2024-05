De la douane au zoo : à Lyon, les animaux saisis seront hébergés au parc de la Tête d’or

Nathalie Perrin-Gilbert, flamme olympique, vols à la roulotte… et animaux exotiques saisis étaient, entre autres, à l’ordre du jour de ce conseil municipal haut en couleurs.

Ainsi, à partir de ce jeudi 30 mai et ce pendant trois ans, les animaux exotiques saisis par la douane aux frontières de l’aéroport Saint-Exupéry seront pris en charge par le zoo du parc de la Tête d’Or.

La résurgence du trafic de NAC, ou "nouveaux animaux de compagnie", que l’on compte à hauteur de 5 millions en France et qui génère entre 10 et 20 milliards de dollars par an dans le monde, a ainsi vu le nombre de saisies augmenter, particulièrement au sein des aéroports internationaux comme celui de Lyon.

Cette convention avec Saint-Exupéry concernera donc les animaux exotiques au statut sanitaire "incertain", et au poids inférieur à 10 kg : leur quarantaine se déroulera à l’intérieur du parc, et ils seront pris en charge par le personnel de celui-ci. L’accueil sera gratuit et entre dans l’objectif de "préservation et sauvegarde de la biodiversité et de la lutte contre le trafic animal".

Souvent rares, les NAC peuvent prendre la forme de rongeurs, oiseaux, reptiles… et sont selon l’Etat "des espèces animales, autres que les chiens et les chats (qui sont des carnivores domestiques), détenues par une personne pour son agrément."