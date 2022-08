Près de Lyon : le veau s’échappe, il est retrouvé mutilé en forêt

Mardi, les exploitants d’une ferme avaient publié un avis de recherche pour tenter de retrouver un veau qui s’était échappé dans la nature.

L’animal a finalement été retrouvé mort dans un bois de la commune de Cours-la-Ville. Il aurait subi des mutilations d’après les propriétaires qui indiquent que des restes ont été découverts : "la tête, la peau et les pattes de notre pauvre petite bête". Pour les exploitants, l’intervention humaine ne fait aucun doute : "la bêtise humaine, mêlée à la méchanceté, au mépris et la barbarie, n'auront laissé aucune chance à notre petite femelle. Ces hommes sont des lâches et des bourreaux ! Ils ne respectent rien".

Une plainte devrait être déposée pour faire la lumière sur l’incident.