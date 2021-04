La Métropole de Lyon lance une mission sur la condition animale 

Nathalie Dehan, conseillère métropolitaine s’est vue confier la mission de "formuler des propositions afin d'éclairer le débat sur ce sujet après une série d’entretiens et d’auditions des principales partie-prenantes concernées par ce sujet".

Cette mission concerne "les animaux domestiques de compagnie, les animaux d'élevage pour la consommation, les animaux sauvages captifs et les animaux liminaires".

Plusieurs objectifs lui ont été confiés, notamment "établir un état des lieux des pratiques sur le territoire de la Métropole concernant toutes les catégories d'animaux" ; "proposer une méthode de travail pour faciliter le partage entre élus, citoyens, entreprises et associations" ; ou encore "proposer, en lien avec les communes, des pistes d'actions pour améliorer les campagnes de stérilisation des chats et la propreté canine".



C’est sous la supervision de Pierre Athanaze, vice-président délégué à l’environnement, la protection animale et la prévention des risques, que la mission de Nathalie Dehan sera conduite.

"La défense de la condition animale est une question cruciale pour nos concitoyens. Ce sujet relève aussi bien de l'éthique que de l'écologie. En ce sens, il possède non seulement une composante sociale, puisqu'il traite de la cohabitation entre humains et animaux non-humains, qu'individuelle, puisqu'il fait appel à des choix relevant de la vie privée", confie Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon.