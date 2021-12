Près de Lyon : une vingtaine d’animaux sauvés dans un logement abandonné

Le 24 décembre dernier, l’association de défense du bien-être animal basée à Brignais, dans le Rhône, a été contactée par le commissariat de Vaulx-en-Velin.

Ses membres ont appris qu’une vingtaine d’animaux de type NAC (nouveaux animaux de compagnie) étaient livrés à eux-mêmes dans un appartement vaudais vidé de ses occupants depuis plusieurs semaines.

La cellule "enquête" de la SPA est alors intervenue pour porter secours aux petits êtres vivants. A l’intérieur du logement, les "inspecteurs" ont découvert un lapin, une tortue, quatre geckos, 12 gerbilles, un octodon (un petit rongeur) et un poisson rouge.

Tous ces animaux vivaient sans eau et sans nourriture dans des cages exiguës, pleines d’excrément et de cadavres de rongeurs. Les 20 bêtes ont été transportées au refuge SPA de Brignais. Le poisson est malheureusement décédé en chemin. Les gerbilles et l’octodon restent encore très faibles.

Une plainte a été déposée pour acte de cruauté et mauvais traitements. La police devra certainement convoquer les anciens propriétaires pour tirer au clair la situation.

Il se pourrait que ces nombreux animaux étaient destinés à la vente.

L.M.