La Ville de Lyon organise une transhumance de mouton en plein centre-ville

En partenariat avec la Bergerie urbaine, la Ville de Villeurbanne et la Métropole, la Ville de Lyon organisera la semaine prochaine "la Petite Transhumance du Grand Lyon". Il s'agit de trois jours de transit pour des moutons qui vont passer de parc en parc, tout en faisant des pauses festives et encadrées par des bergers.

Les animaux s'élanceront jeudi prochain à 10h30 du parc de la Tête d'Or (Lyon 6) pour arriver au parc de Gerland (Lyon 7) à 17h30. Ici, jusqu'à 22h, un atelier du cuisine participative en compagnie des moutons sera organisé pour 50 personnes.

Rebelotte le lendemain avec un départ à 9h30 pour le parc de Parilly où là aussi aura lieu une soirée festive, culturelle et musicale : concert de reggae, expositions et animations. Buvette et restauration seront de mise. L'événement se clôturera le samedi avec une arrivée au parc de la Commune de Paris à Villeurbanne à 17h30.

À noter qu'une trentaine de personnes par jour pourront participer directement à la transhumance en marchant avec les moutons sur une demi-douzaine de kilomètres. Il faut pour cela s'inscrire sur le site internet de la Bergerie urbaine et accepter de payer des places allant de 3 à 9 euros.

Cette transhumance a pour but de "faire connaître et valoriser les initiatives et les lieux emblématiques du territoire". Les organisateurs assurent que le bien-être des bêtes sera respecté malgré un environnement très peu adapté à leur présence. Il se peut également que quelques restrictions temporaires de circulation soient mises en place ici et là.

Le parcours complet :