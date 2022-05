Lyon : le retour de la piscine éphémère du parc de la Tête d’Or

La piscine éphémère du vélodrome du parc de la Tête d’Or est de retour. Elle sera de nouveau accessible au public à compter du jeudi 16 juin. Les baigneurs pourront profiter de deux bassins et de 2000 m2 de plage aménagés avec du mobilier et des zones ombragées.

Il sera possible de venir avec son pique-nique puisqu’aucun point de restauration ne sera proposé. Les visiteurs devront également réserver au préalable un des deux créneaux de 3h15 proposés (de 12h30 à 15h45 et de 16h15 à 19h30. Le paiement s’effectue via le site et la confirmation fera office de preuve.

La piscine éphémère du parc de la Tête d’Or sera ouverte tous les jours jusqu’au mercredi 31 août.