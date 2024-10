Une méduse d'eau douce réapparaît dans les bassins du Parc de la Tête d'Or à Lyon

La Ville de Lyon annonce ce jeudi qu'une méduse d'eau douce Craspedacusta sowerbii a été identifiée dans les bassins aquatiques du Jardin botanique du Parc de la Tête d'Or.

Originaire du bassin de Yangtsé en Chine, elle avait été détectée en Europe dans les années 1880 avant de faire son apparition à Lyon en 1919.

Mesurant entre 2 et 25mm de diamètre et se nourissant principalement de plancton, elle ne se développe que dans une eau claire et non polluée, dont la température est supérieure à 20°C.

"La présence de la méduse d’eau douce dans les bassins du Jardin Botanique est passée inaperçue pendant des décennies, avant d'être confirmée à l'issue d'un récent programme de suivi et d'étude de la biodiversité aquatique", indique la Ville de Lyon, qui rajoute que la redécouverte de cette espèce "met en lumière l'importance de la surveillance continue des écosystèmes, y compris dans des environnements contrôlés comme les jardins botaniques".

"En permettant au public de redécouvrir et observer des espèces exceptionnelles telle que la Craspedacusta sowerbii, le Jardin Botanique continue de promouvoir la diversité et la richesse du monde végétal, en offrant à ses visiteurs des expériences uniques et éducatives", conclut la municipalité écologiste.