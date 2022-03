Immeuble effondré route de Genas : la mairie du 3e arrondissement de Lyon lance une cagnotte en ligne

Les cinq familles qui vivaient dans ce bâtiment ont été relogées par les services de la Ville et de la Métropole, mais la mairie du 3e arrondissement "souhaite pouvoir montrer son soutien à ces familles qui sont nos voisins et nos voisines et qui doivent repartir de zéro".

La cagnotte en ligne a été organisée en partenariat avec l'association LAHSo. L'argent récolté sera remis au centre communal d'action sociale de la Ville de Lyon "pour répondre au plus près des besoins" des familles, "en fonction de leur situation".

La cagnotte restera ouverte jusqu'au 30 mars sur le site Hello Asso.