Lyon : les urgences de l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc réservées le week-end aux patients ayant contacté le 15

Retour (presque) à la normale aux urgences de l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc de Lyon. Depuis le lundi 25 août, les patients peuvent se présenter sur place 24h/24 en semaine. Ce n’était pas le cas cet été où une régulation par le Centre 15 avait été mise en place afin de prendre en charge les patients dans les meilleures conditions. Près de 2500 personnes ont ainsi été prises en charge dans ce cadre ces dernières semaines.

Néanmoins, ce dispositif se poursuit en cette rentrée. Il faudra en effet appeler le 15 le samedi et le dimanche avant de se présenter aux urgences du centre hospitalier du 7e arrondissement. Cette régulation devrait prendre fin le 31 octobre.

A noter que le fonctionnement des autres activités de l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc est assuré normalement à l’exemple du suivi obstétrical, des hospitalisations programmées, des examens et consultations spécialisées ainsi que les consultations de médecine générale proposées par le Centre de santé de l’hôpital rue Raulin.