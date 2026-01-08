Métropole de Lyon : Véronique Sarselli promet une police des transports avec 200 agents sur le réseau TCL

En déplacement à Saint-Priest ce jeudi matin, Véronique Sarselli, candidate LR – Grand Cœur Lyonnais à la présidence de la Métropole en 2026, a annoncé la promesse de création d’une police métropolitaine des transports, un dispositif qui pourrait compter jusqu’à 200 agents dédiés au réseau TCL.

Présentée aux côtés de Gilles Gascon, maire de Saint-Priest et co-président du groupe Grand Cœur Lyonnais à la Métropole, la mesure est travaillée "depuis plusieurs mois", selon la candidate. Elle part d’un constat jugé alarmant : agressions, violences sexuelles, vols, escroqueries, fraudes et harcèlement font aujourd’hui du réseau TCL "un lieu d’inquiétudes pour beaucoup trop d’usagers, en particulier pour les femmes".

Elle recense 8000 victimes par an dans les transports en commun de la Métropole, soit environ 22 victimes par jour. Un niveau qui placerait Lyon au deuxième rang national, derrière le Grand Paris. "Ce niveau structurel d’insécurité n’est plus supportable pour les usagers des TCL", estime Véronique Sarselli, qui vise directement l’exécutif sortant. Elle dénonce "l’angélisme" du président écologiste de la Métropole et du maire de Lyon.

Dans le détail, le projet de PMT prévoit une première phase de trois ans avec le recrutement progressif d’environ 120 policiers municipaux mutualisés, exclusivement dédiés aux transports. Le dispositif pourrait ensuite être renforcé sur la seconde moitié du mandat, pour atteindre 200 agents. Ces policiers seraient déployés 7 jours sur 7, en journée comme en soirée, dans les stations, pôles d’échanges et sur les lignes métro, tram et bus identifiées comme sensibles.

Les agents disposeraient d’une capacité d’intervention rapide, en lien avec le PC TCL : constats d’infractions, interventions en flagrance, appui aux contrôleurs pour lutter contre la fraude. Le communiqué précise qu’une possibilité d’armement, en catégories B et D, est envisagée « dans le strict cadre légal », après formation et autorisations.

Enfin, la candidate LR revendique un "budget réaliste et assumé" : 8 millions d’euros par an pour la première phase à 120 agents, avec une montée en charge progressive. "La sécurité quotidienne doit être une priorité absolue", conclut la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon.