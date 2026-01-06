Neige et verglas : le réseau TCL active son plan hivernal pour maintenir le service à Lyon

À l’approche d’un épisode hivernal ces prochaines heures, le réseau TCL a détaillé son plan neige, un dispositif de prévention anticipée destiné à assurer la continuité des transports en commun dans la métropole lyonnaise.

Dans ce cadre, des mesures d’adaptation peuvent être prises ponctuellement, comme la non-desserte de certains arrêts en cas d’impraticabilité, des déviations vers des axes traités en priorité ou la mise en place de terminus provisoires lorsque l’itinéraire complet ne peut être assuré.

Chaque mode de transport fait l’objet de dispositions spécifiques.

Dans le métro, le plan prévoit l’application de produits antigivre sur les zones sensibles, l’activation du chauffage des pistes de roulement, le déneigement des accès aux stations et une coordination renforcée des équipes de maintenance pour garantir la disponibilité des rames et des infrastructures.

Sur le tramway, un agent dédié assure une surveillance continue des prévisions météo. En cas de besoin, un chasse-neige rail-route peut être mobilisé, tandis que des rames circulent durant la nuit pour maintenir les voies praticables. Les cheminements piétons sont salés et les conducteurs signalent toute accumulation de neige sur les zones sensibles.

Pour le réseau de bus, la priorité est donnée aux axes essentiels, avec des diagnostics concentrés sur les lignes fortes au départ des dépôts. Les itinéraires sont adaptés selon l’état de la voirie, en coordination avec les services de la Métropole chargés du traitement des routes empruntées par les bus. Les autocars, notamment scolaires, font l’objet de tournées de reconnaissance dès 4h du matin, afin d’autoriser ou d’ajuster les départs en fonction des conditions réelles.

Des mesures concernent également les autres services : sur Rhônexpress, une rame équipée d’un dispositif antigivre circule toute la nuit lorsque des températures inférieures ou égales à 3 °C sont annoncées sur les zones exposées, tandis que Navigône mobilise une entreprise spécialisée dès 5 heures pour sécuriser les haltes et les cheminements. Les pôles d’échanges multimodaux et parcs relais font enfin l’objet de reconnaissances précoces pour permettre salage et déneigement.

Le réseau TCL assure rester "pleinement mobilisé" afin de garantir des déplacements fiables et sécurisés, malgré les conditions hivernales.